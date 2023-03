F1 | FIA: vietato toccare la macchina mentre sconta una penalità

La FIA ha ribadito che non sarà più possibile toccare una monoposto con i carrelli durante i pit stop nel caso in cui un pilota è chiamato a scontare una penalità. Il chiarimento segue il discusso episodio accaduto a Jeddah, con Fernando Alonso penalizzato e poi assolto al termine della gara.

Il collegio dei commissari sportivi presente in Arabia Saudita ha ritenuto che nessuna parte potesse toccare la monoposto durante la sosta con penalità in corso, penalizzando lo spagnolo con dieci secondi da sommare al suo tempo di gara e facendolo scalare di conseguenza dalla terza alla quarta posizione.

L’Aston Martin ha presentato appello, mostrando le immagini di altri sette casi del genere che hanno coinvolto Alpine, AlphaTauri, Mercedes e Haas, nei quali i carrelli erano stati posizionati per procedere al sollevamento della vettura toccando di fatto la monoposto. La questione era stata discussa in precedenza anche dalla stessa FIA, ma non si era mai giunti ad una decisione definitiva in merito.

L’appello presentato dall’Aston Martin è stato accolto, e Alonso ha recuperato la terza posizione. Non sono mancate critiche all’operato della FIA per non aver chiarito come operare nelle circostanze viste a Jeddah, e la stessa Federazione Internazionale ha osservato in seguito che in occasione del caso ‘Alonso’ è emersa una mancanza di chiarezza nella formulazione dei regolamenti e nella valutazione di casi precedenti.

Aston Martin pit stop practice Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

L’argomento è stato all’ordine del giorno nel consueto briefing tra i team principal del venerdì mattina, ed al termine del meeting è stata emessa una direttiva sportiva che chiarisce in modo definitivo come comportarsi nel caso di penalità da scontare durante un pit stop.

In questo scenario il contatto fisico con la monoposto da parte di personale del team, così come da parte di attrezzature sarà considerato ‘lavoro’, e di conseguenza un comportamento sancito dal regolamento. L’eventuale utilizzo di ventole di raffreddamento durante la penalità è consentito a condizione che tali ventole non tocchino fisicamente l'auto.

Oltre a chiarire cosa sarà permesso fare nei casi di penalità da scontare durante i pit stop, la FIA ha anche deciso di aumentare di 20 centimetri le caselle della griglia di partenza a partire da questo fine settimana, introducendo anche una linea continua per aiutare i piloti a posizionare correttamente le monoposto. La Federazione Internazionale ha anche comunicato che è corso di valutazione anche la tempistica con cui è stata comunicata a Jeddah la penalità all’Aston Martin.