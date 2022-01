F1 | FIA: tre ragioni per dotarsi di un remote garage

Anche la F1 avrà la sua VAR? Peter Bayer, segretario FIA per l’area Motorsport e responsabile della commissione monoposto, sta preparando un progetto di revisione della gestione dei GP da parte della direzione gara.

In attesa che vengano ufficializzati i risultati dell’inchiesta sull’epilogo del GP di Abu Dhabi in occasione della F1 Commission del 14 febbraio, a Ginevra si discute su come si possano dividere le molte, troppe responsabilità che stanno in capo al contestatissimo Michael Masi, il direttore di gara australiano che è finito nel tritacarne dopo l’epilogo di Yas Marina che ha portato Max Verstappen al titolo mondiale piloti.

Restando valido il concetto che le decisioni verranno prese dal collegio dei commissari sportivi che restano i giudici, le segnalazioni dovranno arrivare dai poliziotti vale a dire la direzione gara.

Ed è innegabile che in un GP complicato non è affatto facile per il direttore di gara, Masi, seguire l’andamento della corsa mentre deve andare a rivedere i fatti da sottoporre ai commissari sportivi.

La nascita di un remote garage della FIA a Ginevra potrebbe essere di supporto al direttore di gara per almeno tre valide ragioni:

primo – la valutazione di un episodio potrebbe essere fatta più rapidamente da chi non ha responsabilità nel condurre la corsa;

secondo – le comunicazioni dai muretti delle squadre potrebbero essere filtrate da questo gruppo di lavoro, evitando che debbano essere ascoltate tutte dal direttore di gara;

terzo – questo team potrebbe lavorare a “freddo” senza subire il clima emotivo che spesso si crea nel paddock, evitando fra l’altro l’aggiunta di personale viaggiante allo staff oggi esistente, contenendo così i costi.

In realtà la F1 non avrebbe bisogno di un VAR come nel calcio, perché le figure che dirigono la corsa già dispongono delle immagini della produzione FOM e quelle del circuito interno dell’autodromo, ma non è sbagliata l’idea della FIA di adeguare il proprio staff alle modalità organizzative di un team, che dispone di professionalità super qualificate a casa che possono dare un supporto al muretto nelle scelte in funzione delle simulazioni che si aggiornano in tempo reale.

Insomma, se tutto ciò fosse vero, la F1 potrebbe fare un grande salto di qualità, formando figure professionali che potrebbero ambire a diventare dei direttori gara. Da più parti si è detto che si vuole rafforzare Michael Masi con degli aiutanti, ma non dobbiamo dimenticare che il deputy race director è sempre esistito: nell’era di Charlie Whiting era Herbie Blash, mentre con l’australiano c’è spesso Niels Wittich, colui che dirige il DTM e che è presente in F1 quando non ci sono delle concomitanze.

Il tedesco è stato indicato come possibile sostituto di Michael Masi se la FIA vorrà soddisfare la Mercedes facendo cadere una testa. Stando alle nostre indiscrezioni, però, l’australiano verrà difeso nel suo operato, mentre potrebbero cambiare le procedure nella conduzione di un GP con una divisione dei compiti che oggi pesano solo sulle spalle del direttore di gara.