F1 | FIA: nuove misure per evitare confusione in qualifica a Monza

La qualifica a Monza è spesso caratterizzata dalla ricerca di una scia, il che in diverse occasioni ha portato a grovigli di vetture non capaci di completare il giro finale, come successo negli ultimi minuti dell’edizione 2019. Se in Formula 1, soprattutto in Q3, questo aspetto viene in parte mitigato dal fatto che ci siano meno vetture in pista, nelle categorie propedeutiche, dove le qualifiche non sono a scaglioni, il rischio è quello di vedere un enorme gruppo giocarsi la posizione sul finale.

Una situazione che si è già verificata nel corso di questo weekend nelle qualifiche di Formula 2, dove negli ultimi minuti i piloti si sono riuniti in un gruppo sostanzioso con un’andatura rilenta. Ciò non solo ha fatto sì che alcuni non siano stati in grado di passare sul traguardo scacchi prima dello scadere del tempo, ma anche che chi era stato in grado di evitare la bandiera a scacchi non è poi riuscito a migliorare il proprio crono a causa del traffico.

Per questo la FIA ha adottato ulteriori misure per evitare il caos del traffico nelle qualifiche del Gran Premio d'Italia, rivedendo il tempo minimo di andatura tra le due SC Line.

La FIA presta regolarmente attenzione a quei i piloti che guidano troppo lentamente durante le qualifiche, imponendo tempi minimi tra la seconda (in uscita dalla pit lane) e la prima linea della Safety car (verso la pit entry), in modo da poter così coprire l'intero circuito ad eccezione della zona dei box.

Ma a Monza ha ora esteso questa regola a tutti i giri, compresi gli out-lap, per evitare che i problemi di traffico possano sfuggire di mano. In un'appendice alle note della FIA pubblicate sabato mattina, il direttore di gara Niels Wittich ha scritto quanto segue:

"4.2 Ai fini della sicurezza e dell'ordinato svolgimento dell'evento, salvo circostanze eccezionali accettate come tali dai Commissari Sportivi, qualsiasi pilota che superi 1 minuto e 41 secondi dalla seconda linea della Safety Car alla prima linea della Safety Car in QUALSIASI giro durante e dopo la fine della sessione di qualifiche, compresi i giri in entrata e in uscita, può essere considerato come se stesse andando inutilmente piano".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Esteban Ocon, Alpine A523, in pit lane Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"A scanso di equivoci, questo non sostituisce l'Art. 33.4 e Art. 37.5 del Regolamento Sportivo FIA di Formula 1, che si applicano all'intero Circuito. Gli incidenti saranno normalmente esaminati dopo la sessione di qualifiche".

I problemi di traffico sono aggravati dal tracciato ad alta velocità di Monza, che costringe i piloti a trovare un traino dalla vettura che li precede per aumentare la velocità in rettilineo. Ciò significa anche che i piloti sono riluttanti a essere la prima auto a guidare il gruppo, incoraggiando ulteriormente a prendere tempo in modo da poter indietreggiare.