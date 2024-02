F1 | FIA: nuova stretta per evitare giri troppo lenti in qualifica

Il tema del controllo della velocità dei piloti nei giri lenti in qualifica è sempre stato piuttosto spinoso, con regolamenti spesso rivisti per adattarsi a nuove situazioni. L'obiettivo è quello di far sì che i piloti non procedano troppo lentamente in pista, con il rischio di essere di ostacolo agli altri creando problemi di sicurezza, data la possibile differenza di velocità rispetto a chi è alla ricerca del tempo.

Nel corso degli ultimi anni, il direttore di gara della FIA, Niels Wittich, ha aggiornato in più occasioni le sue note per il weekend in modo da fornire delle linee guida su casi specifici, come sul fatto che i piloti tendessero a procedere molto lentamente in pit lane al fine di guadagnare tempo per distanziarsi da chi li precedeva. Per questo, dopo alcuni episodi nelle libere, ad Abu Dhabi erano stati vietati i sorpassi in pit exit, ma con la raccomandazione di mantenere un ritmo sostenuto in modo tale da non essere disturbo agli altri concorrenti.

Alla vigilia del mondiale 2024 di Formula 1, Wittich ha nuovamente aggiornato le linee guida per il fine settimana con l'obiettivo di evitare incontri potenzialmente pericolosi tra due vetture nel corso delle prove ufficiali. Non si tratta di una modifica specifica per il weekend del Bahrain, bensì di una nuova regola che si applicherà all’intero mondiale.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, in pit lane Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

L'anno scorso, l'organo di governo dello sport aveva tentato di regolamentare la velocità minima di andatura imponendo ai piloti un tempo massimo da rispettare tra l'uscita e l'ingresso della corsia dei box, ovvero la prima e la seconda linea della Safety Car. Tuttavia, il tempo di riferimento era conteggiato esclusivamente tra quei due punti, lasciando decidere l’andatura a chi si trovava nell’abitacolo, il che però lasciava spazio a degli scenari particolari.

A partire da questo fine settimana, il controllo sull’andatura durante il giro sarà aumentato, in quanto ogni pilota dovrà rispettare un delta minimo non solo nello spazio tra l’uscita e l’ingresso della corsia box, ma anche nei vari microsettori che dividono ognuno dei cartelli LED della FIA sparsi lungo il circuito. Una procedura che riprende in maniera simile il concetto della Virtual Safety Car, in cui i piloti devono rispettare un’andatura minima in ogni sezione del tracciato, non solo sul giro intero.

Secondo la Federazione, ciò dovrebbe ridurre la possibilità che si verifichino grandi differenze di velocità tra le vetture che procedono lentamente durante le qualifiche e quelle che, invece, procedono con un passo più lento. Questa procedura si applicherà anche nei momenti di apertura della pit lane prima dell’inizio della sprint o della gara, in cui le vetture completano dei giri di ricognizione prima di schierarsi sulla griglia di partenza.

“Per uno svolgimento sicuro e ordinato dell'evento, tranne che in circostanze eccezionali accettate come tali dai commissari sportivi, per garantire che le vetture non vengano guidate in modo inutilmente lento in qualsiasi giro durante e dopo la fine della sessione di qualifica (compresi gli in-lap e gli out-lap) o durante i giri di ricognizione quando l'uscita dei box viene aperta per lo sprint o la gara, i piloti devono rimanere entro o al di sotto del tempo massimo stabilito dalla centralina FIA almeno una volta in ogni settore dei marshall e sia dalla prima che alla seconda linea di Safety Car (un settore dei marshall è definito come la sezione di pista tra ciascuno dei pannelli luminosi FIA)”, si legge nelle note aggiornate diffuse da Wittich.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 in the pit lane Photo by: Motorsport Images

"Qualsiasi pilota che superi il tempo massimo stabilito dalla centralina FIA può essere considerato come se andasse inutilmente piano". Chiaramente, nel caso di infrazione, scatterà la comunicazione agli steward, che dovranno poi verificare le motivazioni che hanno spinto il pilota a procedere così lentamente, come per lasciar passare altre vetture impegnate in un giro di qualifica.

Se questa nuova regola sarà applicata all’interno mondiale, ci sono anche delle modifiche specifiche per l’appuntamento in Bahrain. Per salvaguardare ulteriormente i piloti il direttore di gara ha anche emanato nuove istruzioni sul comportamento da tenere in determinati punti della pista.

"In caso di auto in rapido avvicinamento, i piloti devono uscire dalla traiettoria tra le curve tre e quattro, tra le curve 10 e 11 e tra le curve 13 e 14 per evitare qualsiasi differenza di velocità tra le auto in pista sulla linea ideale", si legge nelle note. In questo caso Wittich si riferisce al fatto che, sui rettilinei, i piloti impegnati in un giro con un’andatura ridotta dovranno spostarsi a lato, lasciando spazio alle monoposto in avvicinamento.