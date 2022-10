F1 | FIA, la decisione sul caso Budget Cap è rinviata a lunedì

Chi oggi si aspettava di apprendere dettagli e decisioni in merito al caso ‘Budget Cap’, esploso nel weekend di Singapore, è rimasto deluso.

La FIA ha diramato oggi una nota ufficiale in merito alle indagini svolte dal Cost Cap Administration Group, un organo appositamente costituito dalla FIA per monitorare il rispetto del Regolamento Finanziario introdotto a partire dallo scorso anno, composto da personale della Federazione Internazionale e consulenti esperti in revisione di bilanci.

“La FIA informa che la conclusione dell'analisi finanziarie 2021 dei team di Formula 1 e il successivo rilascio dei certificati di conformità al regolamento finanziario non avranno luogo mercoledì 5 ottobre – ha comunicato la Federazione Internazionale – le analisi finanziarie sono un processo lungo e complesso, e sono tuttora in corso. Il tutto si concluderà, con il rilascio dei Certificati, lunedì 10 ottobre”.

Il logo della FIA Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

“Il regolamento finanziario è stato approvato all'unanimità da tutti i concorrenti – prosegue la nota FIA - che hanno lavorato in modo positivo e collaborativo durante questo primo anno di entrata in vigore del regolamento stesso".

"Come precedentemente comunicato, ci sono state speculazioni e congetture significative e infondate in relazione a questa materia, e la FIA ribadisce che fino a quando non sarà tutto finalizzato non verranno fornite ulteriori informazioni. La FIA ribadisce inoltre che qualsiasi speculazione in merito a personale della FIA e alla divulgazione di informazioni sensibili è ugualmente infondato”.