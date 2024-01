F1 | FIA: esce Tim Goss (dt) e viene promosso Tim Malyon (ds)

Le anticipazioni hanno avuto una conferma: Tim Goss, direttore tecnico del settore monoposto ha deciso di lasciare la FIA. A meno di un anno dalla nomina del Consiglio Mondiale l’ingegnere britannico di 60 anni ha rinunciato all’incarico, seguendo nella scelta Steve Nielsen, il direttore sportivo che ha lasciato nel periodo delle feste natalizie.

La FIA ha sostituito Nielsen con Tim Malyon che è stato ufficializzato oggi: il canadese supervisionerà tutte le questioni sportive, curando la Direzione Gara dei GP e il Remote Operations Center (ROC) di Ginevra, e riferirà a Nikolas Tombazis, il direttore delle monoposto della FIA.

Malyon, ingegnere meccatronico, in F1 è entrato quando la Red Bull era ancora Jaguar Racing. Con la squadra di Milton Keynes aveva contribuito ai quattro mondiali di Vettel nel periodo 2010-2013, prima di passare alla Sauber nel 2015 e, quindi, alla BMW Motorsport come ingegnere capo del programma DTM a metà del 2016. Tim dopo aver vinto un campionato era diventato l’ingegnere capo nel team di Formula E della Casa bavarese.

Dal 2019 è in FIA e dal 2021 è responsabile della sicurezza. Malyon è stato colui che ha avviato il Remote Operations Center. Per un Tim che cresce nelle gerarchie della FIA, c’è un altro Tim che lascia. Goss era entrato nello staff tecnico dell’ente di governo nel 2021 ed era stato incaricato di studiare i nuovi regolamenti. Come Nielsen, anche Tim sarebbe entrato in rotta di collisione con il presidente Mohammed Ben Sulayem per la strategia con cui viene condotta la Federazione Internazionale, visto che al momento non si conoscono alternative di lavoro.

L’ingegnere inglese che aveva cominciato in F1 alla Cosworth nel 1986 come specialista dell’accensione dei motori sovralimentati, dal 1990 era andato alla McLaren dove era rimasto per 28 anni, scalando le varie posizioni fino alla direzione tecnica che aveva ottenuto nel 2013 rilevando Paddy Lowe, passato alla Mercedes. Tim nel 2018 era stato messo da parte dalla squadra di Woking dopo il fallimento dell’operazione con la power unit Honda.

La FIA perde i pezzi nel momento in cui il suo presidente è delegittimato dopo il caso Wolff che ha scosso il mondo della F1 per il presunto conflitto di interessi del manager austriaco che aveva portato all’avvio di un’inchiesta che poi è stata immediatamente chiuso per mancanza di elementi probatori. I coniugi Wolff e la Mercedes si sono riservate di sporgere querela contro Ben Sulayem e la FIA, mentre le squadre del Circus avevano difeso unanimemente Toto.

La questione sembra finita nel silenzio, ma ci si sta muovendo sott’acqua: ci saranno certamente degli sviluppi…