Ferrari: Vettel vede dei miglioramenti, Leclerc meno

Avvertenza per chi oggi non ha potuto assistere alle prove libere del Gran Premio della Stiria: la classifica, per quanto riguarda la Ferrari, non dice tutto.

Charles Leclerc in nona posizione, e Sebastian Vettel in sedicesima, potrebbero far pensare ad una giornata nera per il Cavallino, ma sono numeri che non fotografano al meglio quanto visto oggi in pista.

Il primo dato è relativo a Vettel, che si è visto cancellato il suo miglior crono (1’04”772) per aver messo le quattro ruote della monoposto oltre il limite del cordolo esterno posto alla curva 10. Un tempo che avrebbe confermato Seb a 66 da Leclerc. Chiariamo: non si è vista una Ferrari da podio, ma una SF1000 rivisitata che ha risolto una parte dei molti problemi evidenziati la scorsa settimana.

Vettel è sembrato più soddisfatto del compagno di squadra al termine della giornata, probabilmente per il numero di risposte che il tedesco si aspettava dopo la difficile gara di domenica.

“Bene, molto meglio della scorsa settimana, se leggiamo il foglio dei tempi ovviamente non sembra così, e al di là del crono cancellato credo che alcuni dei nostri avversari abbiano spinto molto sul giro veloce temendo che le qualifiche possano non disputarsi. Per noi la priorità è stata la valutazione degli aggiornamenti che abbiamo portato in pista, e abbiamo lavorato passo dopo passo come da programma ottenendo feedback positivi. Ora dobbiamo valutare il tutto e trovare la finestra in cui l’auto dà il meglio”.

Da tempo non si vedeva un Vettel così fiducioso, e non si è fatto pregare per scendere nei particolari:

“Con un alto carico di carburante la sensazione è stata subito migliore, una macchina diversa, nulla a che vedere con domenica scorsa. Abbiamo fatto molte prove, comprese alcune sui freni che dopo l’ultimo weekend per me erano molto importanti, ed anche su questo fronte mi sono trovato molto meglio”.

E la prospettiva di una qualifica bagnata?

“Aumenterebbe le nostre possibilità di far bene - ha concluso Vettel – basta che non ci sia davvero troppa acqua, perché a quel punto credo che nessuno scenderebbe in pista”.

Tutto bene, quindi? Non proprio, perché nel bilancio della giornata Ferrari c’è un Leclerc meno entusiasta del compagno di squadra.

“È stata sicuramente una giornata difficile – ha commentato Charles - ma abbiamo anche trovato alcune cose che con un carico alto di carburante hanno dato riscontri positivi. Vediamo se domani o dopodomani, a seconda del tempo, se saremo in grado di confermare un passo avanti anche con meno benzina. In merito al nuovo pacchetto di sviluppi si sente che c’è del potenziale, ma dobbiamo ancora capire come sfruttarlo al meglio”.

Leclerc non certo che sarà un weekend di svolta per la Ferrari, ma lascia aperta la possibilità ad un passo avanti importante, anche se resta l’incubo della carenza di velocità massima:

“Stiamo lottando su questo fronte, ed è il motivo per cui nella gara della scorsa settimana è stato così difficile per me poter superare. Ma stiamo cercando di lavorare il più possibile con quello che abbiamo in questo momento, e speriamo che si possa trovare una soluzione in vista delle prossime gare”.