Ultimo weekend di Formula 1 in questo strano 2020 e ultimo weekend per Sebastian Vettel vestito della tuta rossa Ferrari. Nella qualifica di Abu Dhabi, però, per lui è notte fonda: solo 13esimo, e fermo al Q2.

“Sono migliorato rispetto al tentativo precedente, ma meno di quanto ci si aspettasse – commenta il tedesco – sono abbastanza contento, ma quando ho provato ad andare veloce non ce l’ho fatta. Non mi è sembrato un brutto giro. La gara si prevede dolorosa – continua – ma sarà l’ultima”.

Proprio sull’ultimo Gran Premio come pilota della Scuderia Ferrari, Vettel lascia trapelare l’emozione attraverso le sue parole: “Sarà una corsa speciale per i meccanici, i miei ingegneri, sono molto vicino a loro. Sarà l’ultima per noi”.

L’ultima, prima di un nuovo percorso, di un nuovo capitolo della sua carriera che gli ha regalato quattro gioie iridate e un’avventura, purtroppo non a lieto fine, con la squadra più leggendaria di sempre.