F1 | Ferrari, Vasseur: "La pista dirà chi sarà la prima guida"

Frederic Vasseur non si nasconde, ma esprime con chiarezza (anche se ancora in inglese, visto che sta imparando l’italiano) i suoi piani. Il team principal della Scuderia nel primo incontro con i media nel nuovo ruolo ha messo alcuni punti fermi che delineano la sua gestione: ha spiegato subito che la Ferrari si candida a vincere i due titoli mondiali e sui piloti non ha fatto giri di parole.

Charles sarà il primo pilota o dovrà conquistarsi questo status in pista?

“Penso che la Ferrari abbia la capacità di fornire la stessa identica vettura a entrambi i piloti. L’obiettivo è vincere, non è vincere con Charles, non è vincere con Carlos o qualcun altro, l’obiettivo è vincere. La mia politica su questo aspetto è chiara, spingeremo con entrambi i piloti, e se a un certo punto della stagione sarà chiaro che dovremo puntare di più su uno dei due piloti, allora si farò quadrato intorno a lui, ma non abbiamo un pilota numero uno o numero due. Il numero uno è la Ferrari”.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

L’amicizia con Charles ha contribuito all’arrivo in Ferrari?

“Onestamente non so nulla a riguardo e non credo che questo abbia aiutato, perché il ruolo del Team Principal non è mettere Charles nelle migliori condizioni, ma mettere il team nelle migliori condizioni possibili. Ovviamente ho una buona relazione con Charles, lo conosco da quando aveva 12 anni, ed è più semplice gestire qualcuno che si conosce da vent’anni rispetto ad una persona che hai appena incontrato, ma non è stato uno dei motivi che ha avuto un peso nella mia decisione”.

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Ferrari

È interessante come Fred abbia voluto mettere in risalto che è anche un estimatore di Sainz, pilota che avrebbe già voluto con sé nel passato…

“Alcune persone conoscono questa storia, ma non tutti. Quando ero alla Renault sono stato il primo a mettere in contatto Carlos con la squadra, e anche quando mi sono trasferito in Sauber ho provato ad averlo con noi. Credo che questo basti a confermare la fiducia che ho nelle sue qualità, sono convinto che sia un pilota molto forte".

"Aggiungo che sono rimasto sorpreso molto positivamente del rapporto che c’è tra i due ragazzi (il riferimento è al rapporto con Leclerc), ho cenato con loro separatamente, poi tutti insieme, e abbiamo avuto modo di trascorrere diverso tempo insieme nelle ultime settimane. Devo dire che rispetto al Carlos che ricordavo ho trovato una persona più matura, e lo stesso vale per Charles dopo questi anni trascorsi in Ferrari. Credo che la collaborazione tra loro sia molto più forte di quanto appaia dall’esterno".