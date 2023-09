F1 | Ferrari: una spina nel fianco quei 24 secondi da Norris

Che Ferrari abbiamo visto a Suzuka? Charles Leclerc, quarto al traguardo con la SF-23, ha pagato un distacco di 43”908 al vincitore Max Verstappen con la Red Bull RB19. Leggendo i numeri, sembra di essere tornati ai GP peggiori della rossa, per quanto la Scuderia si sia confermata terza forza nella gara giapponese e il team di Maranello sia riuscito a guadagnare quattro lunghezze sulla Mercedes nella sfida per la seconda posizione nel mondiale Costruttori che vede la Stella davanti di 20 punti.

La Ferrari temeva il tracciato giapponese con lo snake iniziale e i lunghi curvoni veloci in appoggio che hanno messo in evidenza i difetti e le criticità di una macchina difficile da guidare dall’inizio del campionato. Che Suzuka non fosse Singapore era fin troppo chiaro a tutti. La magia di Marina Bay si è dissolta in meno di una settimana: il successo di Carlos Sainz nella città stato del sud-est-asiatico è andata in archivio in fretta, perché le insidie nipponiche erano ben chiare a tutti nella Gestione Sportiva.

Charles Leclerc e Carlos Sainz, Ferrari

E le stesse simulazioni avevano indicato uno scenario che non lasciava scampo: Max Verstappen sarebbe tornato dove meritava dopo lo scivolone di Singapore, regalando alla Red Bull il sesto titolo Costruttori, ma a Maranello pensavano di avere abbastanza birra per tenere dietro la McLaren.

E, invece, davanti alle rosse si sono classificate entrambe le McLaren. Nelle predizioni simulate le vetture papaya erano considerate come serie minacce delle SF-23, ma non erano viste una spanna sopra alle rosse. Del resto i risultati delle prove libere del venerdì avevano avvalorato questa tesi sia sul giro secco che nel long run.

Charles Leclerc e Carlos Sainz con le Ferrari davanti a Fernando Alonso con l'Aston Martin Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

La musica non sembrava cambiata in qualifica, sebbene le due MCL60 fossero davanti a Charles Leclerc, quarto: 82 millesimi da Piastri e 49 da Norris non giustificavano alcun piagnisteo, se non per la track position. Lo scenario è cambiato, eccome se è cambiato, in gara: il monegasco aveva capito subito che nel GP del Giappone non si potevano sfidare le McLaren imprendibili, ma la partita andava giocata difendendosi dalle Mercedes. E così è stato.

I dati avevano lasciato qualche speranziella per puntare al podio, ma i fatti della gara hanno detto altro: se i 7”504 da Piastri non erano sembrati un gap imbarazzante, i 24”601 rifilati da Norris a Charles mostrano le solite carenze della rossa. Non è bastata l’introduzione di un nuovo fondo per cambiare il comportamento della Ferrari che ha accusato un progressivo surriscaldamento delle gomme e che, come effetto, ha generato un degrado delle gomme.

Su certe piste come Suzuka la SF-23 riesce a difendersi nel giro secco, ma nel passo gara è costretta a subire chi, come la McLaren, ha trovato negli ultimi aggiornamenti la possibilità di fare un importante salto di qualità.

Ferrari SF-23 dettaglio del nuovo fondo introdotto a Suzuka Photo by: Giorgio Piola

La sensazione è che a Woking abbiano trovato le soluzioni per essere tecnicamente la seconda forza dietro alla Red Bull, mentre l’andamento della Ferrari sarà molto più condizionato dalla configurazione delle prossime piste: Doha, in Qatar, è un tracciato veloce con caratteristiche stop-and-go. A Losail, quindi, la Scuderia dovrebbe ritrovare un terreno più congeniale alla rossa: si vedranno ancora dei piccoli aggiornamenti aero deliberati, come il fondo, prima della sosta estiva.

L’inseguimento alla Mercedes continua, ma l’approccio fin troppo conservativo non sempre basta: con un po’ di coraggio anche Sainz avrebbe potuto stare davanti alle Mercedes e nel computo della rincorsa alla Stella potevano ballare altri quattro punti. Evidentemente per il prossimo anno non ci sarà bisogno solo di una macchina più competitiva, ma anche di un muretto più consistente nelle scelte non programmate. Fred Vasseur lo sa e ci sta lavorando…