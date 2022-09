F1 | Ferrari torna a essere solida, ma la Red Bull è finta

Se la fotografia delle prove libere completate oggi a Zandvoort dovesse confermarsi per il resto del weekend, saranno in tanti nel paddock a tirare un grande sospiro di sollievo, e non solo nelle hospitality delle squadre.

Sette giorni fa, sul circuito di Spa, era parso subito chiaro che la Red Bull nelle mani di Max Verstappen era una spanna (ampia) su tutti, incluso anche Sergio Perez, fido guardaspalle. E così è stato da venerdì a domenica.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

I riscontri emersi oggi a Zandvoort dicono altro, ma prima delle analisi del caso è necessaria una premessa: Verstappen non si è visto. O forse, non si è voluto far vedere, in parte per cause di forza maggiore (un problema al cambio che lo ha bloccato al via della sessione FP1), in parte con il programma di lavoro della sessione FP2, che non ha consentito all’olandese di completare un secondo giro veloce dopo un primo tentativo non andato a segno per problemi di traffico. La classifica della sessione FP2 vede Max in un’ottava posizione che non dice nulla sul suo reale potenziale.

“Abbiamo perso tempo prezioso nella FP1 – ha commentato Max – ed anche il bilanciamento non è stato eccezionale nella sessione FP2. In un turno di un’ora non si ha la possibilità di cambiare molto sulla macchina, quindi abbiamo dovuto fare i conti con quello che avevamo. Oggi non è stata una giornata eccezionale, ma daremo un'occhiata a tutto durante la notte, di sicuro possiamo fare di meglio rispetto a quanto visto nelle prime due sessioni di prove libere”.

Vedremo domani, ed anche se Verstappen resta il favorito sia per la caccia alla pole che in vista dei settantadue giri in programma domenica, ci sono comunque i riscontri di giornata, numeri che riportano il sorriso nel box della Ferrari ed anche nell’adiacente garage Mercedes.

Il tutto in un pomeriggio in cui un blackout dei sistemi informativi generali hanno costretto le squadre a lavorare senza Gps e con molti meno dati del solito. “Non siamo ancora molto certi della bontà del nostro long-run – ha spiegato George Russell – dovremo rivedere tutto perché non avevamo la schermata dei tempi”.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

La classifica dei tempi diventata di colpo intermittente, ha proposto alla fine un “uno-due” Ferrari che riconcilia con quello che sarebbe stato previsto alla vigilia del weekend olandese se non ci fosse stato di mezzo lo ‘schiaffo’ di Spa.

Bene Charles Leclerc, leader di giornata, e bene anche Carlos Sainz, visto che il gap tra i due nella simulazione di qualifica è stato di soli 4 millesimi di secondo. A completare una giornata positiva per la Ferrari è stata anche la simulazione gara di Sainz, più di dieci giri con gomme soft che hanno confermato un buon ritmo ed un degrado contenuto che fa ipotizzare l’utilizzo della mescola più morbida (questo weekend la C3) anche in gara.

“Nel complesso questo di Zandvoort è stato un buon venerdì – ha spiegato lo spagnolo - mi sono divertito un mondo a girare su questa pista così impegnativa per piloti e vetture. Dal punto di vista della prestazione le sessioni sono andate secondo i piani senza alcun intoppo sia quando giravamo in preparazione della qualifica che in vista della gara”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, in pit lane Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“Nella FP2 abbiamo guadagnato un po’ di prestazione – ha commentato un Leclerc meno soddisfatto - ma a livello di bilanciamento non siamo ancora dove vorrei. Abbiamo del lavoro da fare e sono fiducioso che possiamo fare un ulteriore passo avanti in vista di domani. Sarà una qualifica interessante”.

C’è un cauto ottimismo anche in Mercedes. “Che su questa pista la nostra monoposto funzioni meglio di Spa è indubbio – ha commentato Russell – ma detto questo, sappiamo che la qualifica è il nostro punto debole. Quella di Budapest è stata una circostanza eccezionale, difficilmente sarà ripetibile, sarei scioccato se accadesse ancora, ma siamo più vicini rispetto a molte altre squadre”.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

La Mercedes sembra però essere più vicina rispetto ad altre occasioni, e se nel box Ferrari ci saranno degli imprevisti, sia Hamilton che Russell sembrano essere molto vicini per poterne approfittare.

Tra i ‘big’ il pilota meno soddisfatto del bilancio di giornata è indubbiamente Sergio Perez, che ad ogni ‘run’ della sessione FP2 ha apportato cambiamenti di setup alla sua monoposto. “

Le Ferrari sembrano essere molto forti su questo circuito quindi, come avevo previsto, sarà un weekend interessante – ha commentato ‘Checo’ – Zandvoort è una pista piuttosto impegnativa e penso che al momento ci manchi velocità in tutto, non siamo stati veloci in nessuno dei tre settori, quindi c'è parecchio da analizzare e capire. Non siamo soddisfatti come una settimana fa in Belgio”.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Quello che per Perez è un grattacapo per il resto del paddock sembra essere un sospiro di sollievo. Nessuno è più pronto a sopportare un’altra egemonia tecnica, ma attenzione a sottovalutare Verstappen e la Red Bull. Le possibilità che domani l’olandese possa ottenere la sua diciassettesima pole position sono elevate, ma tutti (gli avversari) sperano che si possa assistere ad una battaglia sul singolo decimo, se non su una manciata di centesimi.