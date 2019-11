Ferrari: sospensione di Vettel rotta sul dosso non fresato

Ecco le foto Lat Images della sospensione Ferrari rotta nel GP degli Stati Uniti. Dopo otto giri di calvario, è arrivato il ritiro della SF90 di Sebastian Vettel ripresa sul carro che l'ha riportata ai box.

Il tedesco era scattato dalla prima fila accanto al poleman Valtteri Bottas, capace di conquistare la posizione al palo per 12 millesimi di secondo interrompendo la sequenza di sei pole consecutive della Rossa.

E già alla prima curva si era capito che per Seb non era giornata: ha chiuso la prima tornata al settimo posto, lamentandosi via radio che la macchina aveva un comportamento strano, con un sottosterzo esagerato, che non gli consentiva di disegnare le solite traiettorie.

Poi al giro 8 il cedimento definitivo: prima si è strappato dalla scocca l’attacco del braccio anteriore del triangolo inferiore della sospensione posteriore e poi si è sfilata anche la boccola metallica del triangolo superiore che si infulcra al bracket del porta mozzo.

La Ferrari del tedesco si è trasformata in un Cavallino imbizzarrito, per cui il lato destro del retrotreno, con la ruota priva di ben due fissaggi, si è schiacciato verso il suolo e l’anteriore sinistra si è sollevata pericolosamente dall’asfalto.

Seb è stato molto bravo a mantenere il controllo della Rossa riuscendo a parcheggiarla evitando ulteriori complicazioni. A Maranello stanno facendo tutte le valutazioni del caso per capire cosa possa essere successo.

Ma cosa è successo? Il fatto che Charles Leclerc abbia potuto concludere regolarmente la gara ha lasciato intuire che non c'erano sicuramente problemi di costruzione, altrimenti il monegasco sarebbe stato fermato per ragioni di sicurezza.

In realtà le squadre si sono trovate di fronte a una pista che è sensibilmente peggiorata nell'asfalto rispetto allo scorso anno, con la comparsa di bump molto accentuati per il cedimento del fondo argilloso sotto al manto.

Lewis Hamilton, uscendo dalla corsia dei box nelle libere del venerdì mattina, era letteralmente decollato con la sua Mercedes su un dosso molto pronunciato. Su insistenza dei piloti il bump era stato fresato prima delle prove del giorno dopo, ma gli operai si sono limitati ad appiattire la gobba della pit lane, considerando che il pericolo fosse lì concentrato.

Sebastian Vettel, invece, scattando dalla seconda piazzuola si è trovato al via fuori dalla traiettoria ideale e, cercando di arrivare alla corda della prima curva facendo meno strada possibile, è finito proprio sulla porzione di dosso che non è stato fresato, in un tratto di pista dove non passa nessuno.

Dalle immagini tv è emerso che anche la Ferrari del tedesco è decollata sul bump maledetto provocando quella cricca nell'attacco della sospensione che poi ha ceduto.