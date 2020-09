Ferrari: solo un problema elettrico per Vettel

Sebastian Vettel non deve cambiare motore. Lo stop alla fine della seconda sessione di prove libere del GP di Toscana non ha avuto effetti nocivi per la power unit della SF1000. Il tedesco ha accostato a bordo pista la Rossa amaranto quando un sensore di allarme ha segnalato che c’era qualcosa di anomalo nella power unit. Si è trattato di un problema elettrico che non è stato facile individuare, ma è stato facile risolvere.

La Ferrari ha trovato anche delle risposte al problema che ha fermato Sebastian Vettel nel GP d’Italia: già dai primi giri sulla SF1000 del tedesco si era manifestato un surriscaldamento nel corner della ruota posteriore sinistra.

Il disco freno si è andato gradualmente a surriscaldare perché nel cestello non entrava l’aria necessaria per il raffreddamento per la brake duct che sfregava nel cerchio. I tecnici della Brembo hanno completato ieri i test al banco e hanno concluso che Vettel è rimasto senza i freni posteriori alla staccata della Prima Variante a causa di un componente probabilmente montato male.

Nel team del Cavallino hanno deciso di rivedere le procedure di controllo nella gestione dell’impianto frenante per evitare che il guaio si possa ripetere…