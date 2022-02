F1 | Ferrari sigla una partnership strategica con Qualcomm Technologies

La Ferrari ha siglato un accordo con Qualcomm Technologies, la società con sede a San Diego, in California, grazie alla quale potrà migliorare“…le conoscenze nelle tecnologie digitali e nel web 3.0, aree con un grande potenziale per l'automotive e il motorsport”.

Benedetto Vigna, CEO Ferrari, non ha perso tempo nel cercare un partner tecnologico che possa contribuire a “…migliorare l'eccellenza del prodotto" del Cavallino mettendo subito a frutto le sue competenze nel mondo digitale.

La Scuderia, infatti, ha stretto una collaborazione con Snapdragon, il marchio di prodotti premium di Qualcomm Technologies che avrà un forte impatto tecnologico volto ad accelerare il processo di trasformazione digitale di Ferrari e delle sue vetture stradali.

Il logo Snapdragon farà il suo debutto sulla F1-75, la Rossa che sarà presentata a Maranello il 17 febbraio 2022.

“Riteniamo che l'innovazione richieda che i leader di mercato lavorino insieme” ha proseguito Vigna . Fra i progetti comuni già individuati, come il digital cockpit, le due società uniranno idee e competenze per esplorare nuove soluzioni tecnologiche.

Cristiano Amon, Presidente e CEO di Qualcomm Incorporated: “Siamo entusiasti nel vedere la nostra leadership tecnologica automobilistica svolgere un ruolo fondamentale in questa nuova relazione strategica con Ferrari. Non vediamo l'ora di aiutare a plasmare ciò che riserverà il futuro e lavoriamo insieme per offrire ai clienti di Maranello esperienze di guida di livello mondiale attraverso il nostro Snapdragon Digital Chassis".