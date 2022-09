F1 | Ferrari: Shwartzman sulla F1-75 in FP1 ad Austin

Ora c’è anche la conferma ufficiale: Robert Shwartzman farà il suo debutto sulla Ferrari F1-75 nel weekend del Gran Premio degli Stati Uniti. Il tester de Cavallino prenderà parte alla FP1 rispondendo all’obbligo regolamentare della FIA che impone l’utilizzo nelle libere di un rookie driver in almeno due appuntamenti della stagione.

La Scuderia non ha ancora deciso chi sarà il pilota fra Charles Leclerc e Carlos Sainz a cedere il proprio abitacolo nel Circuit of the Americas all’israeliano, ma la scelta di Austin è stata molto razionale: negli Usa la Pirelli ha ottenuto che la FP2 sarà allungata a 90 minuti, per cui il pilota titolare che dovrà saltare il primo turno risentirà di meno per aver perso la FP1, anche se sarà chiamato a valutare le gomme Pirelli 2023.

Laurent Mekies, direttore sportivo Ferrari ha ammesso che Shwartzman sarà il giovane che la Scuderia intende utilizzare in entrambe le FP1 anche se il secondo appuntamento non è stato ancora definito.

Robert ha concluso l’anno scorso il campionato di F2 al secondo posto dietro a Oscar Piastri e nel 2019 si era laureato campione FIA F3. Quest’anno, invece, è stato nominato collaudatore della Ferrari e ha lavorato assiduamente al simulatore del Cavallino contribuendo allo sviluppo della F1-75.