F1 | Ferrari: Shwartzman su SF-21 studia al Mugello e pensa al Ricard?

Robert Shwarzman è impegnato al Mugello per una giornata al volante della SF-21, vale a dire la monoposto dello scorso anno. Il giovane tester russo di 22 anni può guidare grazie al doppio passaporto israeliano senza incorrere nel bando della FIA: la Ferrari ha organizzato una giornata di test sulla pista di casa toscana cercando di cogliere diverse opportunità.

Shwarzman, oltre a essere test driver del Cavallino, è anche uno dei piloti che spesso vanno al simulatore di Maranello, per cui la squadra ha ritenuto giusto permettere al giovane conduttore di avere un feedback reale con la pista, non limitando il lavoro a qualcosa di solamente virtuale, visto che l’ultima volta che ha guidato una F1 è stato in gennaio a Fiorano, in occasione dei giorni di allenamento concessi ai piloti titolari, Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Al training del pilota, però, la Ferrari ha aggiunto un altro programma interessante: a seguire Robert, infatti, non c’è la squadra da Gran Premio, ma è stata costruita una crew di ingegneri e meccanici giovani che si affacciano all’esperienza in pista.

Il programma di lavoro è piuttosto intenso, visto che prevede la disputa di circa 600 km: la distanza può essere letta in quasi due Gran Premi, ma in realtà rappresenta il chilometraggio equivalente alla simulazione di un weekend completo di gara.

È una Ferrari che pensa anche al futuro prossimo, pensando a possibili innesti nella squadra qualora ce ne fosse bisogno, preparando il personale a tutti i livelli per un salto di qualità professionale.

La giornata, quindi, assume un significato particolare e non si esclude che Shwartzman si stia preparando a sostenere la FP1 in Francia, visto che tutte le squadre dovranno mettere in macchina dei giovani in almeno due sessioni nell’arco dell’anno…