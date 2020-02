Ferrari SF1000: è questa la sigla della Rossa 2020

L’anticipazione apparsa su Twitter era corretta. La nuova Ferrari si chiamerà SF1000. Un omaggio al millesimo GP che la Scuderia disputerà in questo 70esimo campionato mondiale: la celebrazione potrà avvenire al GP del Canada o in Francia a seconda che si disputi la gara in Cina oppure no per gli effetti del Corona virus.

Nel team del Cavallino vogliono esaltare l’unicità della Ferrari, la sola squadra che ha disputato tutti i mondiali.

Ed è curioso come la sigla della Rossa sia sempre un valido motivo per valorizzare dei concetti o degli anniversari, se non delle commemorazioni (la F2003 era diventata GA in onore di Gianni Agnelli, scomparso poco prima del lancio), mentre negli altri team si prosegue nella numerazione classica, senza variazioni, per cui da un anno all’altro è possibile allungare la lista delle sigle senza alcuna fantasia.

Le sigle Ferrari e le statistiche più importanti