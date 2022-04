F1 | Ferrari senza novità a Imola: c'è un... fondo di verità

Imola chiama e la Ferrari risponde. La Scuderia arriva al GP dell’Emilia Romagna saldamente al comando delle due classifiche mondiali. L’effetto è che anche i biglietti per il prato e il circolare sono andati a ruba in poche ore: i tifosi del Cavallino non vogliono perdere l’appuntamento all’Enzo e Dino Ferrari che promette di essere rosso intenso.

La Ferrari conta sul fatto che Imola possa giocare a suo favore: il weekend tricolore proporrà il primo dei tre appuntamenti con la Sprint Race, per cui ci sarà solo un turno di prove libere al venerdì, seguito nel pomeriggio dalle qualifiche.

Charles Leclerc con la Ferrari F1-75 dopo la vittoria in Australia Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

È evidente che il debutto europeo non è certo l’ideale per fare debuttare degli aggiornamenti tecnici, per cui le grandi novità sulla F1-75 le vedremo solo a Barcellona in occasione del GP di Spagna.

Ovviamente non sarà lo stesso per Red Bull e Mercedes che hanno fretta di recuperare il gap sulla rossa, apparso molto consistente in Australia. Va ricordato che i team devono fare i conti con il budget cap per cui devono centellinare i pacchetti dello sviluppo, introducendo novità solo nella certezza che possano dare un vantaggio prestazionale.

A Maranello hanno scelto di non rivoluzionare la macchina a Imola, pensando di trovare il giusto setup per la qualifica, nella consapevolezza di quanto sia importante partire in pole position su una pista dove sorpassare è difficile. Tanto più che il turno cronometrato quest’anno stabilisce sia la griglia della garetta del sabato che del GP domenicale, per cui assume un valore strategico importantissimo nell’economia del weekend.

Il fondo della Ferrari F1-75 con il tirante autorizzato dalla FIA Photo by: Giorgio Piola

Red Bull e Mercedes, quindi, nella sola ora di prove libere dovranno correre qualche rischio introducendo delle modifiche, mentre la Ferrari si concentrerà sulla sostanza del quarto GP stagionale.

“Imola non è il weekend giusto per portare aggiornamenti – ha spiegato Mattia Binotto, team principal Ferrari - e per questo non abbiamo pensato di arrivare con qualcosa di significativo. Ora dobbiamo lavorare sul tema del saltellamento perché anche in Australia lo abbiamo visto ed è un problema che impatta sulle prestazioni. Se avremo qualcosa di pronto lo proveremo perché è un test che si può fare anche in una sessione di un’ora”.

Mattia non lo dice apertamente, ma sulla F1-75 verrà montato il fondo che nel primo turno di libere ha utilizzato Charles Leclerc in Australia. I tecnici del Cavallino stanno analizzando i dati raccolti a Melbourne e le indicazioni sarebbero positive.

Le prove comparative sono già state fatte a Melbourne, per cui la Ferrari può sperare di avere in tempo i fondi nuovi per le due macchine e almeno una scorta. Binotto minimizza, da abile comunicatore, la portata della modifica, ma è evidente che se ridurrà l’effetto del porpoising la rossa avrà un ulteriore beneficio prestazionale…