F1 | Ferrari: sei musi da allestire, con qualche novità sull'ala?

F1 | Sainz non svela le carte: "Il cambio di motore non è deciso"

Lo spagnolo ha cancellato la delusione per il ritiro in Austria a causa dello schianto del motore 066/7. Carlos fa un po' di pretaticca e non anticipa se i motoristi del Cavallino gli monteranno la PU4 al Paul Ricard. Il madrileno è molto carico perché è consapevole che la rossa sia molto competitiva per cui può essere in lotta per la vittoria in ogni gara che resta.