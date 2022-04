F1 | Ferrari segreta: ecco com'è la F1-75 vista da sotto!

L’uscita di Carlos Sainz ieri in qualifica ha permesso al nostro Mark Sutton di cogliere la Ferrari F1-75 mentre veniva caricata sul carro attrezzi: le immagini scattate dal fotografo ci mostrano la rossa ripresa dal basso rivelando le forme del fondo che sono uno dei segreti che i team cercano di tenere lontani dagli occhi della concorrenza.

È interessante notare come il divieto regolamentare di utilizzare dei turning vanes sotto al muso e all’inizio della scocca, abbia aguzzato la fantasia degli aerodinamici di Maranello, che hanno pensato bene di disegnare la parte inferiore del musetto con una chiglia che in prossimità delle camera car si stringe proprio per “simulare” la funzione dei deviatori di flusso che c’erano fino allo scorso anno.

Ferrari F1-75: ecco la rossa vista dal di sotto che mostra i suoi segreti gelosamente tenuti nascosti Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Il disegno inferiore del telaio è a goccia al lato del quale si osserva l’andamento del fondo con i due tubi Venturi che servono a produrre quasi il sessanta per cento del fondo. L’immagine mostra qual è stata la filosofia adottata dalla Ferrari nel disporre i quattro convogliatori di flusso che il regolamento concede di inserire sotto al bordo d’entrata dei tunnel per massimizzare l’andamento dei flussi e assicurare un buon riempimento d’aria.

Ferrari F1-75: il flap sopra lo splitter anteriore e la forma del telaio a ogiva visto da sotto Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Nel dettaglio non sfugge anche il flap aggiuntivo sopra allo splitter anteriore, soluzione copiata dall’Aston Martin che qui a Imola è stata ripresa anche dalla Red Bull.

Colpisce nell’inquadratura posteriore l’espansione del flusso grazie all’estrattore: disporre di un cambio molto stretto ha permesso alla rossa di avere canali molto larghi in prossimità del “gomito” dopo il tunnel si trasforma nel diffusore.

Ferrari F1-75: ecco l'estrattore visto dal basso Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Alla fine della tavola di legno si possono vedere tre piccoli generatori di vortice per parte che servono a turbolare l’aria nella zona centrale.