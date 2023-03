F1 | Ferrari: secondo motore ai clienti, Mercedes: nuovo cambio

Dopo il complicato inizio di stagione in Bahrain, concluso con un quarto posto e il ritiro di Charles Leclerc in gara, Ferrari era giunta in Arabia Saudita con la consapevolezza che il monegasco avrebbe dovuto scontare una penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza.

Tuttavia, al via del fine settimana saudita il team italiano aveva scelto di sostituire ulteriori elementi non solo sulla vettura del monegasco, ma anche quella del compagno di squadra. Più nello specifico, la squadra del Cavallino aveva optato per la sostituzione del motore sulle due SF-23 in via precauzionale, in modo da arrivare con maggior serenità alla sosta post-Melbourne.

In Arabia Saudita, la sostituzione dell’ICE si limitò solamente alla squadra ufficiale, ma in occasione del Gran Premio d’Australia è stato deciso di cambiare l’unità termica anche sulle monoposto dei due team clienti del Cavallino, ovvero Alfa Romeo e Haas.

Per ora, assieme a Lando Norris e Nyck De Vries, costretto a sostituire l’intera Power Unit per un problema riscontrato prima dell’inizio della terza sessione di libere a Jeddah, le squadre motorizzate Ferrari sono state le uniche a montare il secondo motore termico.

In occasione del GP d’Australia, tutte le scuderie spinte dalla Power Unit Mercedes hanno anche optato per la sostituzione del sistema di scarico, passando alla seconda unità (terza per Norris). Medesima operazione anche per Kevin Magnussen, l'unico tra i motorizzati Ferrari.

Il retrotreno della Mercedes W14 Photo by: Giorgio Piola

Su entrambe le vetture ufficiali della Stella, quelle di George Russell e Lewis Hamilton, è stato sostituito anche il cambio in tutte le sue componenti e, anche in questo caso, si tratta della seconda unità.

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda Verstappen dopo i problemi riscontrati in Arabia Saudita, il quale può continuare a sfruttare il primo cambio che era stato accantonato al termine delle libere, per poi essere montato nuovamente sulla monoposto in vista della gara.