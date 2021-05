Il cambio di Charles Leclerc non sarà sostituito, consentendo al pilota monegasco di scattare dalla pole position nel Gran Premio di Monaco. "A seguito delle ulteriori accurate verifiche effettuate questa mattina, non sono stati riscontrati apparenti problemi sul cambio di Charles Leclerc, per cui il pilota monegasco partirà regolarmente dalla pole position"

L'ufficializzazione fondamentale nell’economia del weekend (e della stagione) della Ferrari, è arrivata poco meno di tre ore prima della partenza, confermando la partenza della pole position della monoposto numero 16.

La scatola del cambio di Leclerc ha retto l’urto contro le barriere delle Piscine avvenuto ieri nell’ultimo giro di qualifica, e dopo una lunga ed attenta analisi, i tecnici della Ferrari hanno dato l’okay definitivo per affrontare i 78 giri in programma.

Dal protrarsi dell’analisi degli ingegneri del Cavallino si deduce che l’urto qualche conseguenza lo ha avuto.

“Le prime analisi effettuate sul cambio della vettura di Charles Leclerc non hanno evidenziato danni gravi”, ha comunicato ieri sera la Ferrari, confermando di fatto che qualche conseguenza l’urto lo ha comportato, ma evidentemente i timori non sono tali da mettere a rischio l’affidabilità in vista della gara.

La tipologia di impatto contro le barriere mette a rischio la paratia tra le coppie coniche del differenziale, che qualora danneggiata rischia di comportare una perdita d’olio.

Nel box della Ferrari hanno tirato un sospiro di sollievo verificando l’integrità del componente, ma i rischi non sembrano eliminati al cento per cento. La posta in palio è alta, e un minimo rischio può valere la chance di mettere a segno un colpo che cambierebbe la stagione 2021 della Ferrari.