F1 | Ferrari: salta Binotto, da gennaio arriva Vasseur

La Ferrari cambia il timone: dal 1 gennaio al comando della Scuderia ci sarà Frederic Vasseur. Le anticipazioni dei giorni scorsi hanno trovato conferma da più fonti. L’attuale team principal dell’Alfa Romeo prenderà il posto di Mattia Binotto nella Gestione Sportiva.

Stando alle indiscrezioni ci sarebbe stata una stretta di mano del manager francese con il presidente John Elkann, ma non ancora la firma del contratto che ormai è considerata solo una formalità. Da Maranello ufficialmente si limitano a dire “non commentiamo le voci”, ma è comprensibile che non ci sia alcuna conferma della rivoluzione in atto fino a quando non verrà data l’ufficialità.

Il ciclo di Mattia Binotto a capo del Reparto Corse si chiude mentre l’ingegnere reggiano è in partenza per Abu Dhabi dove la Ferrari disputerà l’ultimo appuntamento della stagione 2022. L’avvio della F1-75 con il successo in Bahrain aveva fatto pensare una rossa competitiva in grado di lottare per il mondiale, mentre da metà stagione in poi la monoposto non è più stata in grado di puntare alla vittoria con la complicità di cedimenti meccanici, errori ai box nei pit stop e nelle strategie di gara.

Se a tutto questo aggiungiamo il nervosismo crescente di Charles Leclerc che non si è sentito al centro del progetto come pilota di punta, ma vittima di scelte a volte discutibili (come quella di mandare in pista il monegasco con gomme intermedie mentre la pista era ancora asciutta!), si può comprendere come mai i vertici del Cavallino abbiano deciso di dare una sterzata.

Frederic Vasseur, 54 anni, ingegnere francese, è considerato un “racer”, mentre la crescita di Binotto è stata quella di un bravo ingegnere che ha fatto la sua crescita all’interno del Reparto Corse partendo da motorista per arrivare prima a direttore tecnico e poi a team principal.

Vasseur è un grande conoscitore delle corse avendo allevato prima con il team AMS e poi con l’ART Grand Prix molti giovani piloti che poi sono diventati dei vincenti in F1. La squadra francese era gestita insieme a Nicholas Todt, attuale manager di Charles Leclerc, ma l’accoppiata si era divisa seguendo ciascuno la propria strada dopo forti polemiche.

Questo non significa che Vasseur non abbia grande stima di Leclerc che ha portato al debutto in F1 con l’Alfa Romeo: è lecito pensare che con il transalpino il monegasco possa trovare quell’investitura che non ha mai avuto. Frederic è uomo di relazioni molto importanti: ha un rapporto personale molto forte con Carlos Tavares, CEO di Stellantis. Si tratta di una conoscenza che ve ben oltre la sponsorizzazione dell’Alfa Romeo alla Sauber, ma affonda le origini nella comune passione per le corse che si è trasformata in amicizia, al punto che certe vetture con cui Tavares ha corso erano custodite dallo staff di Vasseur.

Non dovrebbe stupire se il CEO di Stellantis avesse avuto buone parole con il Presidente del Gruppo, visto che John è anche al vertice della Ferrari. Pure il Cavallino diventa a… trazione francese.

Il transalpino è fraterno amico anche di Toto Wolff (l’arrivo di Valtteri Bottas a Hinwil si spiega anche per questo), il CEO e team principal Mercedes, dal quale dovrà adesso prendere le distanze perché diventerà uno degli avversari più agguerriti.

In Brasile, dove Binotto non è andato per seguire la nascita della monoposto 2023, diversi osservatori avevano notato l’assidua vicinanza di Vasseur con gli uomini del Cavallino e in particolare con il direttore sportivo, Laurent Mekies. Si dice che Mekies potrebbe prendere il suo posto alla Sauber.

Frederic non è il primo francese che arriva a capo della Gestione Sportiva: la gestione di Jean Todt aveva portato all’era Schumacher foriera del periodo più fulgido della storia Ferrari in F1…

In Ferrari si domandano quali cambiamenti verranno apportati nella struttura per colmare le lacune che sono emerse nella gestione di Mattia Binotto, tenuto conto con la macchina 2023 ormai è bella che fatta.