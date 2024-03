F1 | Ferrari: Sainz in partenza per Melbourne, rientra in Australia

Carlos Sainz sarà regolarmente al suo posto sulla SF-24 nel GP d’Australia. Lo spagnolo si è riposato a Madrid dopo l’intervento di appendicectomia di sabato scorso a Jeddah e ha programmato una partenza giustamente anticipata per Melbourne nel weekend per spezzettare il volo verso l’Oceania e avere un buon adattamento al fuso orario.

L’iberico aveva molto colpito la squadra perché il giorno dopo l’operazione chirurgica era già ai box del Cavallino per seguire il debutto di Oliver Bearmann sulla sua macchina: Carlos si è seduto accanto agli ingegneri nel retrobox e ha potuto analizzare il comportamento della rossa del giovane inglese dalla telemetria.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Shameem Fahath

La Ferrari va a Melbourne per confermare il ruolo di seconda forza del mondiale in attesa che arrivino i primi aggiornamenti nella prima trasferta asiatica al GP del Giappone di Suzuka. Sainz non vede l’ora di tornare in macchina perché ha trovato subito un buon feeling con la SF-24 ed è consapevole di puntare anche all’Albert Park a un risultato positivo, dopo il podio conquistato in rimonta al GP del Bahrain.

In Australia correrà anche la Formula 2 per cui in loco, eventualmente, ci sarà anche Bearman come pilota di riserva. La Scuderia non ha attivato piani alternativi confidando nel recupero dello spagnolo: Carlos vuole essere regolarmente al suo posto, anche perché lo staff che lo gestisce si vuole dare un mese di tempo per chiudere il marcato, dopo che Sainz si è trovato senza volante con l’ingaggio di Lewis Hamilton a Maranello dal prossimo anno.

L’iberico ha molte strade aperte non ultima la Red Bull dove potrebbe tornare in una convivenza con Max Verstappen all’inizio della sua carriera. In ballo ci sono anche Aston Martin e Audi, mentre non sembra esserci un interesse diretto della Mercedes.

Fra le iniziative collaterali di Carlos, che a febbraio aveva annunciato la nascita del marchio CS55 Racing nel karting in collaborazione con il costruttore italiano OTK, ci sarà la fornitura dei mezzi alla Karting Academy, la nuova serie della Real Federación Española de Automovilismo riservata ai bambini in età fra i 6 e gli 8 anni che correrà nell'ambito del Campionato Spagnolo di Karting (CEK Finetwork).