F1 | Ferrari: Sainz e Leclerc jr girano a Barcellona

Carlos Sainz ha iniziato la sua stagione 2024. Lo spagnolo è in pista a Barcellona con la SF-24 per la prima delle due giornate di test Pirelli: il fornitore unico ha in programma lo sviluppo degli pneumatici 2025. L’obiettivo della Casa milanese è di ridurre il surriscaldamento per l’ultimo anno di un ciclo regolamentare con le coperture da 18 pollici, visto che l’intenzione della F1 è di passare alle 16 pollici dal 2026 per contribuire ad alleggerire quelle che saranno le monoposto del nuovo corso.

Nel pomeriggio sarà il turno di Charles Leclerc e anche il monegasco proseguirà lo sviluppo di pneumatici slick dal momento che il collaudo delle nuove wet è stato annullato. Non certo per problemi legati a Pirelli: in Spagna è in corso una forte siccità e, giustamente, le autorità locali hanno deciso che è necessario razionare l’acqua, per cui non è stata nemmeno presa in considerazione l’idea di bagnare la pista del Montmelò con le autobotti come era già stato fatto in passato in occasione dei test collettivi. I piani Pirelli subiscono un ritardo, ma le cause di forza maggiore hanno prevalso sulle tempistiche che erano state fissate.

La Ferrari approfitterà della pista prenotata dalla Pirelli per far girare anche una SF-75 sulla quale si alterneranno Oliver Bearman e Arthur Leclerc, nominati dalla Scuderia piloti di sviluppo, visto che le concomitanze della F1 con il WEC impediranno tanto ad Antonio Giovinazzi che a Robert Shwartzmann, terzi piloti del Cavallino, di essere operativi in pista o al simulatore.

Arthur Leclerc questa mattina ha fatto il suo debutto in F1 sulla SF-75. Domani sarà il turno di Oliver Bearman, due talenti che stanno crescendo nell'Academy del Cavallino.

