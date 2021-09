Ferrari: Sainz è fit per correre, Leclerc sta meglio

L'infermeria della Ferrari si sta svuotando. Usare questa terminologia da pensare ad un pre-partita di una squadra di calcio e non ad un Gran Premio di Formula 1, ma la mattinata della squadra del Cavallino è stata di quelle ad alta tensione per tutto quello che ha riguardato entrambi i piloti della Scuderia.

La prima notizia è che i medici della FIA hanno dichiarato fit Carlos Sainz per la partecipazione alla Sprint Qualififying, la gara di 18 giri di questo pomeriggio. I controlli hanno confermato che lo spagnolo non ha riportato conseguenze dal botto nella seconda sessione di prove libere del GP d'Italia.

Circa a metà del turno il madrileno ha sbattuto alla Variante Ascari danneggiando l'anteriore della sua SF21. Nel botto contro i muretti Carlos ha risentito di un leggero colpo di frusta, pare per aver tenuto leggermente allentate le cinghiette laterali dell'Hans che limitano l'allungamento del collo durante l'impatto.

Buone notizie anche per Charles Leclerc che ha interrotto la sessione del mattino per una lieve indisposizione che lo ha colpito all'improvviso. Nulla di grave, per cui anche il monegasco sarà regolarmente al suo posto in quarta fila, al fianco del compagno di squadra.

Chissà se le sfortune della Ferrari si sono esaurite in mattinata, ma nel team di Maranello ci sono diversi che si concedono dei gesti scaramantici vista la presenza nel box degli operatori di Netflix che in questa gara si dedicano al Cavallino per le riprese di Drive to Survive.