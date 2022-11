F1 | Ferrari: ricostruiti i passaggi della delusione con le intermedie

“L’intera sessione di qualifica è stata un esercizio impegnativo per il team, alcune scelte sono state azzeccate, altre meno, come quella fatta a inizio Q3 sulla vettura di Charles. Abbiamo differenziato le strategie perché avevamo informazioni di pioggia imminente. In realtà i piloti con le gomme Soft hanno avuto in-extremis il tempo di chiudere un giro prima che la pioggia diventasse pesante. È sicuramente frustrante per Charles e per tutti noi”.

Laurent Mekies ha confermato le impressioni emerse subito dopo le qualifiche di Interlagos, ovvero che prima del via della Q3 nel box della Scuderia erano convinti di trovare la pista molto più bagnata rispetto alle condizioni poi emerse subito dopo essere usciti dalla pit-lane.

Mentre Leclerc era in coda pit-lane in attesa della ripresa della sessione, il suo ingegnere lo ha informato che la pioggia sarebbe arrivata in un minuto. Una volta in pista Charles ha chiesto via-radio se avesse dovuto lanciarsi comunque per un giro veloce (con gomme intermedie) o tornare ai box per montare un set di slick, sottolineando che “...la pioggia non è abbastanza per le intermedie”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Gli ingegneri al muretto box e nel remote-garage hanno tentennato, e la riposta sentita via-radio (“box now, box now”) è arrivata dopo quarantasette secondi, troppi soprattutto se nel frattempo il pilota è già transitato sul traguardo, come nel caso di Charles, che ha sarcasticamente commentato “Nice one”.

Sono stati momenti concitati, e come è accaduto nel Gran Premio di Monaco, la catena decisionale della Ferrari è apparsa troppo macchinosa per un contesto che richiede scelte quasi in tempo reale.

Una volta tornato in pista con le soft, Leclerc è stato bloccato dalla bandiera rossa innescata dall’uscita di pista di Russell, ma l’aumento della pioggia avrebbe comunque reso impossibile per Charles girare sui tempi ottenuti dai suoi avversari nei minuti precedenti.

Dopo aver visto la bandiera rossa, Leclerc ha chiesto al suo ingegnere se gli avversari con le slick fossero riusciti a completare un giro lanciato con gomma soft, e davanti alla risposta affermativa del suo ingegnere ha risposto ironicamente “Beautiful, Fuc..ing beautiful”.

Charles Leclerc mentre sta per uscire dai box per la Q3 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Nell’unico giro a disposizione con le soft, Sainz ha ottenuto un quinto tempo non eccezionale, considerando che si è potuto lanciare con ampio spazio dietro Magnussen, ma almeno Carlos ha potuto completare una tornata a parità di condizioni con gli avversari.

Lo spagnolo ha avuto il merito di aver insinuato il dubbio sulla scelta delle intermedie, e i suoi ingegneri in extremis hanno dato fiducia alla sua sensazione.

Al contrario, Leclerc ha accettato la decisione di montare le intermedie in modo più passivo, fidandosi dei suoi ingegneri.

“Ho accettato la decisione di montare le intermedie– ha spiegato Leclerc al termine delle qualifiche - ma la pioggia non è mai arrivata come speravamo. Parlerò con la squadra e cercherò di capire cosa possiamo fare meglio in queste situazioni, ma sono estremamente deluso. Il ritmo c'era”.