F1 | Ferrari: quella voglia di rompere le uova nel paniere Red Bull

Alla fine, è stata questione di millesimi. Dieci e cinquantasette, per l’esattezza, ovvero il gap che ha separato Charles Leclerc e Carlos Sainz dal poleman Verstappen. Quando il margine è così sottile c’è sempre un po' di rammarico, perché qualsiasi dettaglio, anche il più insignificante, può diventare il motivo per una pole mancata.

E, come sempre in questi casi, scatta il dibattito sul bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, un esercizio tra pro e contro che non cambia lo stato delle cose.

La realtà è che al termine delle qualifiche la Ferrari ha conquistato due posizioni che le permettono di guardare ai 53 giri in programma domani senza precludersi nessun risultato. Ci sono diversi aspetti che possono far sperare la Scuderia in un ritorno al successo, premettendo che se la gara sarà asciutta, e Verstappen scatterà al comando, il percorso diventerà parecchio in salita.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Proprio la partenza sarà un passaggio cruciale, perché Max sa di dover sfilare al comando alla prima curva per non complicarsi la vita. Ha tutto per farlo, ma c’è l’incognita legata alla scelta delle gomme.

Sia Ferrari che Red Bull hanno a disposizione un set nuovo di tutte le mescole a disposizione, ma la mancanza di riferimenti sui long-run “asciutti” renderà la scelta degli pneumatici da montare al via meno semplice del solito.

La Ferrari potrebbe permettersi di differenziare, e questo grazie ad un buon Sainz che sembra essersi messo alle spalle i problemi di Singapore.

“Charles e Carlos, su una pista che propone tutte le tipologie di curve e che la dice lunga sulle qualità delle vetture, hanno girato in una categoria a parte insieme al solo Verstappen”, ha commentato Laurent Mekies al termine delle qualifiche analizzando i riscontri.

Laurent Mekies, direttore sportivo Ferrari Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Leclerc potrebbe indossare i panni della lepre, scattando con gomme soft nella speranza di poter contare su un piccolo vantaggio in più in fase di partenza. Sainz potrebbe invece prendere il via con le medie, affrontando una gara che sul fronte della strategia sarà da valutare giro dopo giro, visto che al momento non è ancora chiaro (in caso di gara asciutta) se basterà una sosta o ne saranno necessarie due.

A meno di ventiquattr’ore dal via le previsioni indicano tuttavia l’arrivo della pioggia a metà della corsa, ma dovrebbe essere una perturbazione leggera, da poter affrontare con gomme intermedie.

È uno scenario che i piloti della Ferrari si augurano, avendo ieri confermato una buona guidabilità della F1-75 in queste condizioni, anche quando è stata montata l’ala posteriore con minor carico. Una conferma del buon funzionamento del fondo portato a Suzuka, giudicato positivamente anche al termine delle qualifiche.

A fare la differenza nella caccia al giro veloce è stata la gestione della gomma soft. Nell’ultima chicane Verstappen è riuscito ad avere una buona trazione, che gli ha permesso di ottenere il miglior crono nel terzo settore a conferma di pneumatici ancora al massimo dell’efficienza. Non è stato così per Leclerc e Sainz, che nel finale del loro giro lanciato hanno lamentato una piccola ma cruciale mancanza di grip, legata proprio al surriscaldamento delle gomme posteriori.

“Possiamo comunque essere soddisfatti della prestazione espressa dalla F1-75 – ha commentato Mekies - che ci ha anche permesso, in Q2, di salvare un treno di gomme Soft per la gara con ciascun pilota. La corsa sarà molto lunga con tanti aspetti che potranno giocare un ruolo, a cominciare dalle condizioni meteo. Questa sera ci riuniremo per analizzare tutti i dati e preparare i possibili scenari”.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Se le previsioni saranno rispettate, a giocare un ruolo cruciale sarà anche la strategia. Le eventuali ‘chiamate’ da slick e intermedie, così come il previsto ritorno alle gomme da asciutto che dovrebbe essere necessario nel finale se la perturbazione, come annunciato, sarà leggera. Ma anche in caso di gara asciutta, ci sarà da gestire bene i momenti dei pit-stop, visto che Suzuka è una delle piste del mondiale con il maggiore effetto undercut.

C’è anche un ultimo ma non trascurabile aspetto che può giocare a favore di Sainz e Leclerc. A Suzuka questo weekend tutto è stato preparato nel migliore dei modi per festeggiare il secondo titolo Mondiale di Verstappen, con tanto di ritorno dei rappresentanti Honda in pista e dei loghi della Casa giapponese sulle due Red Bull.

Max non potrà prendersi troppi rischi al via (qualora si dovesse trovare ruota a ruota) ma dovrà puntare a fare la differenza sulla distanza. Ha tutto per riuscirci, ma lo attende un potenziale confronto contro due avversari, e in contesti di variabilità di condizioni non è una buona notizia per il campione del mondo. Un titolo mondiale non lo regala nessuno, e come nelle migliori tradizioni Verstappen dovrà sudarselo fino agli ultimi metri.