Ferrari: quei 71 cm che hanno separato Vettel dalla pole

Chi mastica bene l’aritmetica, ha calcolato che la distanza che ha separato in qualifica Sebastian Vettel dal poleman Valtteri Bottas è stata di 71 centimetri, un margine che sarà molto maggiore quando il ferrarista di schiererà sulla griglia di partenza oggi pomeriggio ad Austin.

“In effetti mi separeranno otto metri dalla vettura di Valtteri – ha commentato Vettel - è strano perché in qualifica sono stati decisamente di meno. Dodici millesimi sono veramente pochi, possiamo proprio dire che ci è mancata un po’ di fortuna”.

Quando i margini sono così ridotti, c’è sempre un po' di rammarico, come ha confermato anche Mattia Binotto. “Abbiamo assistito ad una qualifica molto serrata – ha confermato il team principal del Cavallino - penso che questo sia un fatto positivo per il nostro sport, anche se come Ferrari ci dispiace un po’ perché Seb era vicinissimo alla pole position”.

Ma anche lo stesso Vettel davanti ad una pole position sfuggita di un soffio ha fatto autocritica:

“Devo ammettere che nel primo tentativo avrei avuto del margine perché il mio obiettivo era segnare un buon tempo e poi provare a migliorarlo con il secondo treno di gomme. Invece sono stato un po’ troppo aggressivo, e forse la pista era leggermente peggiorata, così non mi è riuscito di limare quel tanto che mi sarebbe bastato per conquistare la pole".

"La prima fila su questa pista non è comunque male, come dimostra anche la partenza di Kimi dello scorso anno: sarà importante azzeccare tutto allo start e non sbagliare nulla con la strategia delle gomme".

"Abbiamo visto domenica scorsa che a volte il rischio ripaga, per cui faremo tutte le necessarie valutazioni prima del via. Sul passo gara venerdì non eravamo a posto, ma credo che in qualifica la vettura abbia confermato progressi sotto tutti gli aspetti, quindi stiamo a vedere quali saranno i valori in gara nel Gran Premio”.

Per motivi differenti, anche per Leclerc c’è stato un certo rammarico dopo un sabato non privo di imprevisti. “Per quanto riguarda Charles è un peccato, dato che il problema al motore che ha avuto la via della sessione FP3 gli ha fatto perdere l'intero turno – ha chiarito Binotto - ciò si è rivelato abbastanza negativo per lui in termini confidenza con la vettura dopo le modifiche di configurazione che abbiamo apportato venerdì sera. Sono sicuro che avrebbe potuto fare molto meglio con più tempo pista a disposizione”.

Un’analisi confermata anche dallo stesso monegasco:

“Ho perso parecchio tempo questo weekend, ad iniziare dalla prima metà della sessione FP1 e per intero la FP3. Con queste premesse la qualifica non è stata affatto facile. Dopo il turno Q2 ho cominciato ad avere più fiducia nella vettura ma nella fase decisiva i nostri rivali sono stati più veloci".

"Io per natura voglio sempre di più, ma penso che la quarta posizione, considerando tutto, possa essere soddisfacente. Fino a questo momento il fine settimana per me non è stato ideale, ma sono cose che capitano nel motorsport".

"Ora sono pronto a concentrarmi sulla corsa: la partenza è sempre complessa qui ad Austin e spero che mi offra delle opportunità. La pista è ricca di dossi e questo in fondo non mi dispiace perché può rimescolare un po’ le carte. Le sconnessioni, a seconda di come sono gestite, possono dare delle conseguenze al bilanciamento delle vetture per cui il pilota ci può mettere del suo. Il nostro passo gara non era dei migliori nelle simulazioni di venerdì, ma abbiamo lavorato sulla macchina e credo che i cambiamenti che abbiamo apportato daranno i loro frutti in gara”.

La Ferrari conta molto sulla partenza per poter recuperare posizioni, uno scenario che aiuterebbe il box del Cavallino a poter gestire al meglio le strategie.

“Sarà un’altra gara lunga – ha concluso Binotto - abbiamo bisogno di un buon inizio, di una buona strategia e di bei duelli per offrire uno spettacolo entusiasmante ai nostri fan. Saranno importanti sia il ritmo di gara che il degrado delle gomme".

"Credo che dopo i riscontri di venerdì abbiamo confermato un buon miglioramento, e sono sicuro che i nostri piloti saranno in grado di combattere con i loro rivali. Siamo partiti davanti più volte senza riuscire a vincere, vediamo se questa volta possiamo invertire la tendenza”.