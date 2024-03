F1 | Ferrari: primo stint in difesa e poi all'attacco di Red Bull?

La pole position di Max Verstappen potrebbe aver spento alcuni entusiasmi che si sono accesi nell’attesa della prima gara mondiale. Il tre volte campione del mondo ha centrato la 33esima partenza al palo semplicemente raccogliendo il massimo potenziale che aveva a disposizione, mentre i due piloti della Ferrari, con una SF-24 che sul giro secco era superiore alla Red Bull, si sono fatti infilzare dall’olandese commettendo piccoli errori che sono costati cari.

Il “freddo” di Sakhir (18 gradi di aria e 21 gradi di asfalto) ha condizionato il giro di preparazione di quello lanciato e, probabilmente, i piloti sono arrivati alla curva 1 con il pneumatico non ancora nella giusta finestra di funzionamento, per cui Leclerc e Sainz hanno dovuto fare i conti con la tendenza di andare in sovrasterzo al limite e con il serbatoio vuoto.

La sospensione posteriore della Ferrari SF-24 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La chiave non è aerodinamica, ma sembra sia solo meccanica: la rossa ha risolto i problemi di progetto che avevano afflitto la SF-23 l’anno scorso. La scelta di allungare il telaio di 50 mm accorciando la scatola del cambio ha permesso di trovare un layout che offre ai piloti un comportamento più bilanciato che permette di allungare la vita delle gomme. Va detto che anche la cura aerodinamica dello staff di Diego Tondi ha dato i suoi risultati: in Bahrain il vento ha voluto essere protagonista con raffiche improvvise e irregolari e la monoposto del Cavallino è sembrata meno condizionata rispetto alle serie difficoltà registrate l’anno scorso quando le folate erano in diagonale.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La Ferrari ha sprecato l’occasione per mettere una rossa in pole position, ma i punti si danno alla fine della gara e in Scuderia hanno dedicato grande attenzione alla preparazione della corsa. La SF-24 con la mescola soft, che sarà usata al via, ha messo in evidenza nei long run un distacco dalla Red Bull di un paio di decimi al giro, mantenendo però una costanza di prestazione nell’arco dello stint. L’obiettivo del Cavallino, almeno sulla carta, sarà quello di non andare all’attacco di Max nelle prime battute e cercare di contenere il divario dalla RB20 fino al primo pit stop, confidando che la rossa possa essere competitiva con la mescola hard, vale a dire la C1.

La Ferrari, infatti, nei test era molto performante con la gomma bianca e la speranza è che la Red Bull non sia ancora arrivata al top della messa a punto della RB20 che qualche piccolo problema di gioventù ce l’ha ancora.

A Maranello speravano di aver risolto al simulatore i problemi con le soft: le regolazioni provate sulla nuova sospensione posteriore non hanno ancora dato il risultato sperato. Anche se lo schema è rimasto quello ben noto pull rod, sono cambiati i cinematismi con la leva che non sporge più dai triangoli verso l’anteriore, ma resta all’interno. Gli ingegneri hanno cambiato per offrire ai piloti più opportunità di regolazioni. Sta di fatto che non si è ancora trovata la quadra e ci sarà ancora bisogno di lavorare.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

La tattica di attesa iniziale sarà possibile solo se Carlos Sainz, quarto, riuscirà a contenere la Mercedes di George Russell. La Stella, infatti, potrebbe avere un buon passo con la W15 e scopriremo nei fatti se lo spagnolo giocherà una partita tattica che andrà a favore di un gioco di squadre del Cavallino…