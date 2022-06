F1 | Ferrari "preoccupata" per l'arrivo in FIA di un ex Mercedes

Shaila-Ann Rao è stata nominata dalla FIA la scorsa settimana come sostituto ad interim dell'uscente Peter Bayer nel duplice ruolo di segretario generale per lo sport e direttore esecutivo della F1.

Bayer ricopriva il primo incarico dal 2017 e il secondo dal 2021, ed era molto rispettato nel paddock come principale punto di contatto tra i team e la FIA.

L'avvocato Rao ha lavorato in precedenza con la FIA, come direttore legale dal 2016 al 2018. Successivamente è entrata in Mercedes, ricoprendo il ruolo di consigliere generale e poi di consulente speciale del team principal Toto Wolff.

Inevitabilmente, il suo ritorno alla FIA, dopo aver stabilito un rapporto così stretto con la Mercedes, ha sollevato qualche perplessità tra i team rivali.

"Sì, certamente è una preoccupazione", ha detto Binotto interpellato da Motorsport.com. "Penso che sia una grande persona. Ha molta esperienza, sarà sicuramente in grado di fare questo lavoro. Sono abbastanza sicuro di questo".

"È una preoccupazione, ma è solo una preoccupazione. Penso che spetti alla FIA assicurarsi che non ci siano conflitti di interesse, che si comportino in modo corretto, e che spetti al presidente garantirlo. Ho fiducia che lo faranno".

"Come Ferrari siamo preoccupati, ma sono abbastanza sicuro che attraverso i comportamenti e le decisioni dimostreranno che si tratta di una preoccupazione sbagliata".

Wolff ha insistito sul fatto che la Rao è una buona scelta per la Federazione e che la sua presenza migliorerà le cose per i team.

"Per quanto riguarda Shaila-Ann, è stata alla FIA, prima di unirsi a noi", ha detto Wolff. "Il vantaggio di avere Shaila-Ann in questa posizione è che si occupa di governance e di trasparenza. È un avvocato.

"E credo che questo sia un aspetto che abbiamo sempre criticato in passato, ovvero che le cose non erano sempre così trasparenti e chiare per le squadre. E credo che questo sia uno dei temi chiave che cercherà di attuare. Questa è una buona notizia per tutte le squadre".

Mohammed bin Sulayem, Presidente della FIA Foto di: Alexander Trienitz

Binotto e Wolff hanno convenuto che la partenza di Bayer sia una perdita per la Formula 1, ma hanno riconosciuto che il nuovo presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha il diritto di cambiare la sua squadra.

"Abbiamo lavorato con Peter Bayer per diverso tempo", ha detto Wolff. "Ed era una persona razionale. Personalmente mi è piaciuto averlo come sparring partner. Ma la FIA sta cambiando la sua struttura e la sua organizzazione, e quindi il presidente deve prendere le sue decisioni".

"E noi non dovremmo interferire in nessuna di queste decisioni. Penso che abbia una visione su come vuole che sia la FIA. E se una parte di questa visione consiste in un cambiamento di organizzazione, dobbiamo rispettarla".

"Credo che la collaborazione con Peter sia stata molto positiva", ha detto Binotto. "È sempre stato molto trasparente, credo, equo tra i team e razionale nel modo in cui affrontava i temi. Ha sicuramente molte competenze ed esperienza".

"Come ha detto Toto, penso che se ci sarà una nuova organizzazione o una riorganizzazione all'interno della FIA. Spetterà al nuovo presidente in qualche modo muoversi, decidere la propria squadra, e noi rispettiamo pienamente le sue scelte".

"Quindi penso che stiamo accettando questo e in qualche modo anche guardando al futuro. Cerchermo di assicurarci di collaborare adeguatamente e di fare in modo che la FIA diventi sempre più forte".