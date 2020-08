Ferrari prende tempo: valuta se ritirare l'appello

La Ferrari è rimasta l’ultima squadra a sostenere l’appello contro la sentenza sulla Racing Point che a metà settembre dovrebbe essere discusso a Parigi al Tribunale Internazionale della FIA.

La Renault, che aveva aperto il caso contro la copia della Mercedes W10 realizzata dai tecnici di Andy Green, martedì sera ha deciso di ritirare la protesta, lasciando che sia solo la squadra di Maranello ad andare avanti, dopo che anche McLaren e Williams si erano chiamate fuori.

In verità gli uomini del Cavallino proprio in queste ore stanno analizzando le proposte regolamentari che la FIA ha inviato alle squadre proprio per evitare che in futuro possano esserci altre monoposto clone come la RP20.

Non è escluso, quindi, che anche la Ferrari segua la direzione delle altre squadre che si sono chiamate fuori dall’appello, ma gli esperti della Scuderia vogliono essere sicuri che il nuovo ordinamento proposto da Nikolas Tombazis dia tutte le risposte che a Maranello si aspettano in materia di parti copiabili e del ruolo che un Costruttore ha in Formula 1.

Siccome ci sono ancora circa un paio di settimane di tempo per riconsiderare tutta la vicenda, è lecito attendersi che la Ferrari possa ricevere dai vertici della FIA quelle chiarificazioni che possono superare tutti i dubbi ancora persistenti.