F1 | Ferrari: perché la rossa balla solo al sabato sera?

La F1-75 sarà ricordata come la rossa del sabato sera. Veloce, velocissima quando si tratta di trovare la performance assoluta in un giro, con le gomme soft che vengono messe alla frusta per un minuto e mezzo. Altra cosa è affrontare un Gran Premio, trecento chilometri coperti (come ieri ad Austin) con tre set di pneumatici.

La stagione in corso andrà in archivio con questa considerazione al punto ‘1’, perché nel mondiale 2022 la differenza che ha determinato la capacità di gestire gli pneumatici è stata enorme.

Ci sono domeniche in cui Leclerc e Sainz hanno letteralmente lottato con la progressiva perdita di performance, mentre ieri ad Austin Charles si è puntualmente ritrovato alle prese con il problema ma non nelle condizioni più estreme.

Charles Leclerc, Ferrari, solleva ad Austin il trofeo del terzo posto Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Contro la Red Bull basta però avere una piccola crepa per ritrovarsi a pagare un conto salato. D’altronde il DNA della RB18 è quello di un animale da gara, che ha come sue armi migliori la velocità di punta (cruciale per attaccare e per difendersi) e, come detto, una gestione invidiabile degli pneumatici.

Su questo fronte il team di Milton Keynes è impeccabile: non solo riesce a mantenere le gomme in una finestra di temperatura costante, evitando quei surriscaldamenti che ad Austin sono temibilissimi, ma riesce anche a raggiungere questa temperatura d’esercizio prima degli avversari, come si è visto chiaramente anche ad Austin nelle ripartenze dopo i due periodi di safety car.

A tre gare dalla fine della stagione i tifosi della Scuderia sanno che non ci saranno miracoli, almeno non sul fronte tecnico. La situazione è questa, e così resterà fino alla bandiera a scacchi di Abu Dhabi.

Si parla di ‘prove di 2023’, di carne al fuoco nella sede di Maranello sembra essercene parecchia, e in quest’ottica qualche buona notizia da Austin è arrivata.

Laurent Mekies, Direttore sportivo della Ferrari Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“I sentimenti sono sentimenti molto, molto contrastanti – ha commentato Laurent Mekies - perdere Carlos in quel modo dopo poche centinaia di metri è stato un po' uno shock, qualcosa che si vede di rado. Fa parte del gioco ma è un peccato, perché oggi avrebbe avuto una grande opportunità”.

“In termini di ritmo siamo tutti abbastanza vicini, quindi sarebbe stato bello essere in lotta anche con Carlos. D'altra parte, Charles è partito dodicesimo e ad un certo punto della gara ha lottato per la seconda posizione. Il suo confronto con Max è stato breve ma intenso, probabilmente siamo ancora indietro rispetto alle loro prestazioni se parliamo di ritmo di gara, ma credo che Charles oggi abbia dato segnali positivi”.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, va in testacoda alla prima curva colpito dalla Mercedes di Russell Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

L’ingresso in pista della prima safety car ha offerto un grande assist a Leclerc e agli strateghi della Ferrari, che hanno saputo coglierlo al volo. Charles è poi salito in seconda posizione (grazie all’errore commesso dalla Red Bull durante il secondo stop di Verstappen, ma l’olandese ha ripreso e passato la Ferrari in quattro giri.

“Non è la prima gara in cui vediamo le Red Bull avere un notevole vantaggio in termini di velocità massima – ha chiarito Mekies – noi siamo costretti a bilanciare tra ciò che serve per essere veloci in qualifica e le necessità che ci attendono in gara”.

“Quando abbiamo colto l’attimo con l’ingresso in pista della safety car – ha spiegato Leclerc (tornato secondo nella classifica di campionato) - mi son detto ‘forse è una buona giornata’, ma successivamente abbiamo sofferto un po' troppo il degrado delle gomme, ed è ciò che ci manca per tornare a confrontarci al vertice. Stiamo migliorando, e si è visto anche oggi, ma dobbiamo completare tutti i passaggi che servono per tornare al vertice”

“Ero abbastanza fiducioso nella possibilità che sarei salito sul podio – ha concluso Charles – ma sono stato sempre convinto che per vincere serve soprattutto compattezza. A posteriori credo che la strategia di comunicazione sia stata corretta, ma come detto, manca ancora qualcosa sul fronte ‘gomme’. Sono comunque contento di aver visto che stiamo lavorando nella giusta direzione, ed ho fiducia nel lavoro che sta portando avanti la squadra”.