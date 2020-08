Ferrari: nuovo telaio per Vettel a Barcellona

Il prossimo fine settimana Sebastian Vettel avrà a disposizione un nuovo chassis. A confermarlo è stato il responsabile Ingegneria Telaio della Ferrari, Simone Resta, che nella presentazione del Gran Premio di Spagna ha fatto il punto tecnico in vista del weekend.

“La SF1000 non presenterà aggiornamenti – ha confermato Resta - ci sarà invece una novità per quanto riguarda i telai a disposizione dei piloti. Infatti, abbiamo deciso di sostituire quello di Sebastian dopo che nella consueta analisi fatta alla fine del secondo weekend di Silverstone si è evidenziata una piccola anomalia causata da un violento passaggio su un cordolo: nulla di particolarmente rilevante in termini di prestazione ma non c’erano motivi per non procedere in questo senso”.

Questa la spiegazione ufficiale della Ferrari, ma tra i benefici che porterà il nuovo telaio che avrà a disposizione Vettel, ci sarà anche quello di fugare ogni dubbio sulla resa della sua monoposto sorto nel doppio appuntamento di Silverstone.

“Quando si arriva a Barcellona sai già che sarà una gara nella quale a fare la differenza saranno i dettagli – ha commentato Seb - tanto le squadre che i piloti conoscono benissimo questo tracciato ed è per questo che fin dalle prove libere del venerdì si comincerà a lavorare su regolazioni minime".

"Questo circuito è piuttosto diverso da quello di Silverstone e sono curioso di capire quali sensazioni mi trasmetterà la macchina. Ci aspettiamo temperature molto elevate e sarà dunque importante trovare un assetto che ci permetta di avere una buona velocità senza che l’usura delle gomme sia eccessiva”.

Il fattore temperature sarà una variabile cruciale nel fine settimana di Montmelò, come sottolineato dallo stesso Resta:

“Arriviamo a Barcellona consapevoli che non sarà certamente un weekend facile per la Scuderia Ferrari, considerato quello che abbiamo visto nello scorso febbraio. Detto questo, nelle cinque gare fin qui disputate, abbiamo lavorato tanto per cercare di migliorare il livello di prestazione della vettura e tirarne fuori tutto il potenziale".

"Troveremo ovviamente condizioni meteorologiche ben diverse, con temperature dell’asfalto previste ampiamente sopra i 40°C: sarà un fattore importante soprattutto per il rendimento degli pneumatici, come si è visto nelle ultime due gare disputate a Silverstone”.

La gestione delle gomme sarà ovviamente ancora un passaggio importante nell’economia del weekend, ed è ciò in cui spera Leclerc, che domenica scorsa ha confermato un’eccezionale resa della sua guida completando la gara di Silverstone con un solo pit-stop.

“La pista di Barcellona è un grande classico – ha commentato il monegasco - ogni anno ci percorriamo tantissimi chilometri durante i test e quindi possiamo dire che non ha segreti. In questa stagione, tuttavia, ci troviamo a girare su questa pista in piena estate e sarà interessante vedere come si comporterà la nostra vettura con molto caldo".

"Come già nelle due corse di Silverstone credo che sarà fondamentale gestire al meglio le gomme, aspetto sul quale ho svolto molto lavoro che in Inghilterra ha dato i suoi frutti. Sarà importante non sbagliare nulla in qualifica e poi cercare di massimizzare la performance della vettura in configurazione gara”.