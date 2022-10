F1 | Ferrari: non pesa la penalità quanto il degrado delle gomme

Come sette giorni fa a Singapore. Da una parte una decisione del Collegio dei Commissari Sportivi che nel box della Ferrari non è stata vista di buon’occhio, dall’altra una monoposto che mangia più gomme delle Red Bull.

La differenza è che a Suzuka davanti al tandem Perez-Leclerc c’era Max Verstappen, che ha alzato l’asticella ad una misura impossibile per il resto del gruppo. Leclerc ha portato a casa il massimo, ed oggi il massimo possibile era il terzo posto dietro le due Red Bull.

Dopo essere passato dalle full-wet alle intermedie (giro 7), Leclerc ha spinto arrivando a mettere tra sé e Perez nove secondi all’undicesimo passaggio. Dopo solo quattro tornate le gomme ‘verdi’ della Ferrari numero 16 hanno iniziato a perdere aderenza, e giro dopo giro Charles ha visto Verstappen prendere sempre più il largo e la sagoma della Red Bull di Perez avvicinarsi negli spechietti.

Charles Leclerc, Ferrari, terzo posto, al Parc Ferme con il suo team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Come nei copioni più emozionanti, Checo ha tentato il tutto per tutto nell’ultima tornata, e Leclerc in un estremo tentativo di difesa è arrivato lungo nell’ultima staccata della gara, saltando la chicane. La manovra è poi costata cinque secondi di penalità inflitta dal Collegio dei Commissari Sportivi.

Non è un caso, però, che dopo la gara Leclerc abbia dichiarato di essere più preoccupato del degrado degli pneumatici che dalla penalità di cinque secondi che gli è costata la seconda posizione. Il vero motivo per cui Charles si è visto sfuggire di mano la piazza d’onore è stata la performance della sua monoposto, un dato chiaro che emerge dal margine che ha avuto a disposizione su Perez.

Le gomme anteriori di Leclerc erano slick, mentre quelle Red Bull erano ancora integre Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Mattia Binotto ha però indicato anche la condotta di gara di Leclerc, molto aggressiva nei primi giri, come una potenziale causa che ha accelerato il degrado del set di intermedie:

“Il degrado delle gomme l'abbiamo visto già venerdì – ha dichiarato il team principal della Scuderia - credo che spingendo troppo nel primo giro, abbiamo semplicemente distrutto le gomme anteriori in un modo che non è stato possibile recuperare. Quindi dobbiamo rivedere il tutto insieme a Charles e agli ingegneri, forse ha attaccato un po' troppo per cercare di chiudere il gap”.

Se però il confronto è con Verstappen, solo in un giro Leclerc ha spinto di più, ed è stato il decimo, quando Charles è stato più veloce di mezzo secondo della Red Bull numero 1. Nella tornata precedente il ritmo della Ferrari era stato più alto di un secondo e mezzo, così come nel giro d’uscita.

L’analisi della gara sarà fatta i prossimi giorni a Maranello, ma è innegabile che, come a Monza e Singapore, Leclerc ha dovuto fare i conti con un degrado degli pneumatici maggiore rispetto alla Red Bull. Nelle condizioni di Suzuka, e con gomme intermedie, il tutto è stato più evidente, passando dai decimi ai secondi.

Sul giro veloce la performance della F1-75 è risultata molto buona, la conferma è arrivata in qualifica ed anche in gara quando Leclerc è stato nelle condizioni di spingere. In quest’ottica il nuovo fondo ha dato i risultati sperati, ma il potenziale della vettura viene mortificato sulla lunga distanza, quando la gestione delle gomme diventa un aspetto prioritario con cui fare i conti.

L'incidente di Carlos Sainz al Gran Premio del Giappone

Alla Ferrari a Suzuka è mancato anche il riferimento che avrebbe dato Carlos Sainz, che sul bagnato era molto atteso.

“Mi sono ritrovato in una grande pozzanghera, ho fatto aquaplaning e non c’è stato nulla che potessi fare per tenere il controllo della vettura – ha spiegato Carlos - dopo l’incidente la mia preoccupazione principale era essere colpito da un’altra macchina. Resettiamo tutto e pensiamo agli Stati Uniti”.

Leclerc ha salvato il bottino della trasferta giapponese, ma allo stesso tempo ha ceduto a Perez la seconda posizione nella classifica piloti a Perez, che ora lo precede di un punto.

La piazza d’onore finale non è un obiettivo primario, ma rappresenta comunque un traguardo significativo che premierebbe la stagione di Leclerc, primo avversario di Verstappen fino a quando è stato possibile un confronto tecnico alla pari. Vale la pena puntarci, per lasciare nell’albo d’oro la fotografia reale di quello che è stato il mondiale 2022.