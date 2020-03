Ferrari: niente tampone preventivo prima dell'Australia

La MotoGP ha annullato le prime due gare del mondiale 2020 (Qatar e Thailandia), mentre la Formula 1 sembra intenzionata a far partire la stagione iridata, visto che il governo dell'Australia, nonostante due casi accertati di Coronavirus, non ha cambiato il suo approccio all'appuntamento di Melbourne per cui il GP è regolarmente in calendario.

La Ferrari ci tiene a far sapere che "...contrariamente a quanto riportato oggi da un quotidiano, non é assolutamente previsto che il personale della Scuderia Ferrari che parte per l’Australia faccia alcun tampone preventivo".

Il personale della Scuderia si atterrà, quindi, alle indicazioni che sono state impartite dalle autorità preposte:

"Pur sapendo che la situazione è in continua evoluzione, sul fronte della partenza per Australia e Bahrain non ci sono al momento giunte controindicazioni da nessuno degli enti con i quali siamo costantemente in contatto, ossia la FIA, Formula1, le autorità sia italiane e dei paesi in questione, quindi al momento la nostra partenza è confermata".