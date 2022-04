F1 | Ferrari: nel posteriore scelto un disco più piccolo

Le monoposto a effetto suolo fanno fatica a raggiungere il peso minimo, sebbene la FIA abbia concesso un incremento di 3 kg nel valore minimo su espressa richiesta delle squadre. Se escludiamo l’Alfa Romeo che era arrivata sotto ai 795 kg già in fase di progetto della C42, sono la maggioranza le vetture che stanno lottando per arrivare ai 798 kg che rappresentano il nuovo limite.

Charles Leclerc con la Ferrari F1-75 al parco chiuso Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ogni team cerca di avvicinarsi con strategie diverse. La Ferrari, che ha colto una brillante doppietta in Bahrain, si permette il lusso di usare dei dischi freno posteriori che sono più piccoli rispetto a quelli che il regolamento tecnico della FIA concede alle monoposto a effetto suolo.

Con l’adozione di gomme e cerchi da 18 pollici nel corner della ruota c’è più spazio per cui il legislatore ha previsto un adeguamento delle misure dei dischi in funzione dell’aumento di peso delle F1 che è stato di 46 kg, per cui è richiesto un impianto dei freni più potente.

Ferrari F1-75, dettaglio del freno posteriore Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Il diametro esterno del disco è passato da 278 mm ad un massimo di 328 mm per l’asse anteriore, con uno spessore massimo che è rimasto di 32 mm, mentre nel posteriore si è passati da 266 mm a 280 mm, con un incremento dello spessore che è cresciuto da 28 a 32 mm.

I tecnici del Cavallino hanno usufruito dei dischi in carbonio più grandi davanti, mentre nel posteriore sono riusciti a bilanciare una buona staccata utilizzando un disco più piccolo che assicura la massima efficienza in frenata, potendo risparmiare un po’ di peso.

L’impianto frenante completo 2022 aumenta di circa 700 grammi a ruota, portando un incremento di massa delle monoposto di quasi 3 kg complessivi rispetto al 2021. La Ferrari ha dimostrato a Sakhir che la F1-75 è eccellente in frenata, anche se si permette dischi posteriori di minor diametro proprio per recuperare un po’ del peso in eccesso. E pochi grammi possono fare una grande differenza specie sulle masse non sospese.