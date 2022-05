F1 | Ferrari: motore e Sainz da rivedere, promossi Leclerc e la F1-75

È un mix di sensazioni quelle che emergono dall’analisi del weekend spagnolo della Ferrari. Su tutte non si può non iniziare da un dato: la Ferrari e Charles Leclerc erano arrivati sul circuito di Catalunya in testa alle rispettive classifiche mondiali e ne escono scavalcate dalla Red Bull e Max Verstappen.

Mettendo da parte i numeri, la Scuderia alla voce ‘note positive’ porta a casa la certezza di aver portato in pista un pacchetto di aggiornamenti che ha funzionato molto bene, rendendo la F1-75 la monoposto più veloce vista a Barcellona: sul giro veloce, sulla gestione degli pneumatici e sul ritmo di gara. In più, qualora ce ne fosse bisogno, anche con la sempre maggiore consapevolezza di poter contare su un Charles Leclerc in forma stellare.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, rientra ai box e si ritira dalla gara Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Purtroppo per la Scuderia a Montmelò c’è stato anche dell’altro. Nell’arco del weekend sono state tre le power unit del Cavallino ad accusare problemi, prima Bottas venerdì, poi Zhou e Leclerc domenica in gara.

Nell’economia del mondiale è un segnale importante, e ovviamente l’evento più traumatico è stato quello che ha tolto a Leclerc e alla Ferrari la vittoria nel Gran Premio di Spagna. È il primo serio problema tecnico che accusa la Scuderia in questa prima parte di stagione, ma per il timing in cui è arrivato è diventato un ‘problemone’, che ha costretto Leclerc a passare da un potenziale +7 su Verstappen (se Charles avesse vinto davanti a Max) ad un -25. È accaduto anche alla Red Bull, sia in Bahrain che a Melbourne, ed infatti i due ‘zeri’ hanno pesato molto nella classifica mondiale di Max, che ha lasciato l’Australia a quota 25 punti contri i 71 di Leclerc.

Nelle successive quattro gare, con un parziale di 85 a 33, Verstappen ha però recuperato il gap portandosi in testa al mondiale. Vista così può sembrare l’inizio di una cavalcata trionfale, ma l’impressione è che durante la stagione 2022 i cambiamenti di fronte saranno frequenti.

Leclerc va in testa al GP di Spagna dopo una bella partenza Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

L’allarme a Maranello non sarà ignorato, perché l’affidabilità è uno dei passaggi cruciali per poter puntare ai due titoli mondiali, una partita decisamente impegnativa, che si gioca sul filo tra il massimo della performance ed il rischio di mettere in gioco il fattore affidabilità.

La certezza è però quella di aver messo in pista una monoposto che ha spaventato la stessa Red Bull, ben conscia che senza imprevisti sarebbe stata imprendibile, e in prospettiva questo è un passaggio molto importante per Mattia Binotto e tutta la squadra.

Sul fronte della classifica Costruttori la Ferrari ha però anche un altro problema, ed è Carlos Sainz. Con Leclerc fuori dai giochi (quando aveva già marchiato a fuoco il Gran Premio di Spagna) era lecito attendersi Carlos sul podio, se non proprio sul gradino più alto almeno tra le due Red Bull.

Invece lo spagnolo si è complicato la vita, prima con una partenza non delle migliori e poi con l’uscita nella via di fuga della curva 4 al sesto giro. Da quel momento la sua corsa è diventata un lungo inseguimento concluso conquistando una anonima (per lui) quarta posizione. Non c’è un macro-problema che sta complicando la stagione di Carlos, può anche starci che il feeling che Leclerc ha subito trovato con la F1-75 nel caso di Sainz non abbia ancora raggiunto la maturazione perfetta, ma la differenza di rendimento tra i due sembra pesare sempre di più nella testa di Carlos.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, supera Carlos Sainz, Ferrari F1-75: poi l'inglese dovrà cedere il passo allo spagnolo Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

C’è chi è convinto che serva un weekend perfetto per sbloccare tutto, per voltare pagina, ma serve anche che questo fine settimana arrivi, altrimenti la controindicazione è quella di rischiare di ritrovarsi in una spirale negativa.

Nessuno chiede a Sainz ciò che sta dando Leclerc, anche se da pilota qual è, Carlos è questo che vuol dare alla squadra, ma oggi sarebbe già un buon passo avanti farsi trovare pronto a raccogliere il testimone, come ha fatto oggi Perez nell’economia della corsa Red Bull.

Sainz, Leclerc e la Ferrari non avranno molto tempo per pensare a ciò che il Gran Premio di Spagna avrebbe potuto portare e invece non ha portato, perché tra quattro giorni la Formula 1 sarà già nel paddock di Monaco. Per tanti e differenti motivi sarà un’occasione di riscatto, per Charles (che ha un conto aperto con la gara di casa), per la Ferrari (che vorrà riprendersi quanto lasciato a Montmelò) e per Sainz, che spera di voltare pagina ed iniziare un altro 2022.