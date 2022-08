F1 | Ferrari: motore e ibrido nuovo per Leclerc, partirà in coda

Charles Leclerc scatterà dal fondo della griglia nel Gran Premio del Belgio in programma domenica. La Ferrari ha confermato che sulla monoposto del monegasco sarà montata una power unit completamente nuova (la quinta stagionale) così come una nuova trasmissione.

La scelta di Spa non è casuale, poiché la successiva tappa di Zandvoort non offre una possibilità di rimonta come il tracciato belga. Nessuna penalità invece per Carlos Sainz, che sarà l’unica punta con cui la Ferrari potrà verosimilmente puntare al successo nella gara di domenica. Nel caso dello spagnolo, che dispone già di un motore più fresco, il passaggio alla quinta power unit è rimandato alle prossime gare.

Charles Leclerc, Ferrari Fernando Alonso, Alpine F1 Team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Leclerc con il motore completo numero 5 avrà anche l’utilizzo della parte ibrida evoluta, che esordirà in pista questo fine settimana. Si tratta dell’ultimo sviluppo prestazionale consentito dal regolamento tecnico legato ai motori, uno step che lo scorso anno ha portato riscontri positivi nella fase finale di stagione, con un passo avanti importante sull’utilizzo dell'ERS.

All’indomani del weekend di Budapest, nel briefing post-gara dei tecnici della Ferrari è stato analizzato quanto accaduto all’Hungaroring con un’attenzione particolare alle scelte strategiche fatte con Leclerc. L’analisi dei dati ha evidenziato una gestione problematica delle gomme hard, che sulla monoposto di Charles hanno avuto un rendimento molto peggiore del previsto. “La strategia non ha funzionato, ma non era errata in sé”, ha chiarito Mattia Binotto.

Nel fine settimana di Spa la catena di comunicazione interessata alle strategie sarà oggetto di alcune verifiche per valutare eventuali perfezionamenti. “Nessuno sarà sostituito – ha commentato Binotto – non è cacciando le persone che si risolvono i problemi”.

La gestione delle strategie seguirà la linea utilizzata con il dipartimento tecnico, dando fiducia al personale e cercando di fare tesoro di ogni errore.