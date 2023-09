F1 | Ferrari: montato il quarto motore sulle SF-23 per Monza

Monza rappresenta sempre un appuntamento importante per la Ferrari, il Gran Premio di casa in cui provare a ben figurare per regalare una gioia ai tifosi. Un all in e, per l’occasione, la squadra del Cavallino ha scelto di montare una nuova Power Unit sostituendo diversi elementi: gli ingegneri hanno infatti deciso di sostituire non solo il motore, ma anche il turbo, l’MGU-H, l’MGU-K e il sistema di scarico, ovvero tutte quelle componenti su cui era possibile evitare una penalità, mettendo da parte invece centralina e pacco batterie.

Con questa decisione, la Scuderia italiana è giunta alla sua quarta unità, l’ultima permessa dal regolamento. È importante tenere a mente che, in seguito al consiglio mondiale tenutosi lo scorso 25 aprile, la F1 Commission e la Federazione Internazionale hanno deciso di aumentare il numero di unità a disposizione per ogni pilota nel corso di questa stagione, salendo da tre a quattro.

Infatti, Ferrari aveva montato il suo secondo motore già in Arabia Saudita come scelta precauzionale dopo i problemi riscontrati sulla vettura di Charles Leclerc nel weekend di apertura del mondiale in Bahrain. Una scelta poi riproposta anche con i team clienti qualche settimana più tardi, in Australia.

Dettaglio Ferrari SF-23 Photo by: Giorgio Piola

Il terzo motore è invece stato sfruttato a partire dall’ottavo appuntamento del mondiale in Canada, quando gli ingegneri della Rossa avevano deciso di montare su entrambe le due SF-23 una nuova unità su uno dei tracciati più impegnativi del calendario per quanto riguarda la Power Unit.

La decisione di montare a Monza il quarto motore non si estende solamente alla squadra del Cavallino, ma anche alla vettura di Valtteri Bottas, giunto anch’egli al limite del regolamento. Le due Haas, infatti, avevano approfittato dei deludenti weekend di Spa e di Zandvoort per finire in penalità e montare una Power Unit fresca con cui proseguire la stagione, mentre sull’altra Alfa Romeo di Guanyu Zhou è stata sostituita proprio una settimana fa in Olanda.

Tuttavia, i motorizzati Ferrari non sono gli unici a poter contare su una nuova Power Unit, dato che sulle monoposto di George Russell e dei due piloti AlphaTauri sono stati sostituiti motore, turbo, MGU-H, MGU-K e il sistema di scarico. Da segnalare, invece, che sull’Alpine di Esteban Ocon è stato montato un nuovo turbo e un nuovo motogeneratore H, anche in questo caso senza finire in penalità.