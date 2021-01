Ferrari: Mick Schumacher non sfigura sulla SF71H

Mick Schumacher non sfigura con gli altri due piloti titolari della Ferrari. Il tedesco ha concluso a Fiorano la sua prima mezza giornata al volante della SF71H. Il campione di Formula 2 ha completato il programma che gli era stato assegnato chiudendo una cinquantina di giri intervallati da un paio di soste di circa mezz’ora.

Mick è arrivato con una certa agilità a girare in 57”43 e domani avrà la possibilità di migliorare la sua prestazione dopo questo primo approccio stagionale che fa seguito al test con la Haas VF-20 svolto ad Abu Dhabi dopo l’ultimo GP stagionale a metà dicembre.

Schumacher si è trovato nelle condizioni migliori, potendo girare con un asfalto più caldo di quanto non sia stato quello del mattino quando in azione c’era Carlos Sainz. Lo spagnolo, infatti, ha proseguito il suo apprendistato con la Rossa con un cielo spesso coperto, mentre Mick ha potuto contare sul sole pieno.

E la pista della Ferrari al quarto giorno di test è parsa molto gommata per l’attività continuativa. La sensazione è che Mick si senta sempre più a suo agio al volante di una Formula 1, dimostrando che il lavoro di preparazione in vista della stagione in Haas ha una sua grande validità.

Schumacher jr tornerà in pista domattina alle 9:30 e riempirà la mattinata prima di lasciare l’abitacolo a Callum Ilott che avrà il compito di chiudere le 5 giornate di Fiorano.