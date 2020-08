Ferrari, Mekies preoccupato: "Una qualifica negativa"

Sette giorni fa, al termine delle qualifiche di Silverstone, nel box Ferrari c’era la consapevolezza di aver tirato fuori il massimo dalla SF1000 grazie alla quarta posizione conquistata da Charles Leclerc.

Una settimana dopo l’atmosfera tra gli uomini del Cavallino è diversa, e la conferma arriva direttamente dal direttore sportivo Laurent Mekies.

“Quella di oggi è stata una qualifica negativa – ha commentato – non ci sono dubbi, non si può definire altrimenti un risultato che vede i nostri piloti piazzarsi in ottava e in dodicesima pozione. Su questa stessa pista e con condizioni molto simili abbiamo fatto un passo indietro in termini di competitività rispetto ad otto giorni fa, sia verso noi stessi che verso quelli che in questa stagione sono i nostri diretti avversari”.

Mekies va oltre, indicando l’analisi di quanto accaduto oggi a Silverstone di estrema importanza, più che in vista della gara, per il resto del Mondiale:

“Non siamo riusciti a utilizzare nella maniera migliore le mescole più morbide fra quelle messe a disposizione qui da Pirelli. Dobbiamo analizzarne attentamente le ragioni, non tanto in vista di domani quanto per il prosieguo della stagione”.

In Ferrari non ci sono grandi aspettative in vista del Gran Premio di domani, ma resta aperta una chance legata alle strategie, che mai negli ultimi anni erano state così incerte e aperte a diverse soluzioni.

“Ci aspetta una gara sicuramente difficile – ha concluso Mekies - in cui la gestione degli pneumatici giocherà un ruolo cruciale. Rispetto a una settimana fa ci sono sul tavolo più opzioni dal punto di vista della strategia, il che potrebbe creare delle opportunità in più. Starà a noi cercare di sfruttarle: quello che è certo è che faremo di tutto per portare a casa il miglior risultato possibile”.