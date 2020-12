F1, Leclerc: “Non mi spiego questa prestazione”

Charles Leclerc partirà dalla casella numero 12 della griglia di partenza del circuito di Yas Marina, spettatore dell’ultimo appuntamento del mondiale 2020 di Formula 1.

Nonostante il pilota del Cavallino abbia concluso la sua qualifica in 9^ posizione, deve scontare la penalità che gli è stata inflitta a seguito delle sue manovre nei primi istanti del secondo Gran Premio corso nel deserto del Bahrain.

Una differenza prestazionale, però, quella avuta oggi nella prima e nella terza sessione di qualifica, alla quale non riesce a dare una spiegazione: “Onestamente non mi spiego questa prestazione, dunque vorrei guardare bene i dati, siamo andati meglio nel Q1 con le condizioni della pista; nel Q2 siamo andati meglio con le medie ma ce lo aspettavamo. Quello che non mi aspettavo – continua Leclerc - era andare peggio in Q3 rispetto alla Q1. Facevo fatica dal secondo settore in poi con le gomme posteriori”.

Ma lo sguardo è già rivolto alla gara di domani: “Penso solo a fare la migliore gara possibile domani. Sicuramente non siamo nella migliore posizione, soprattutto per la penalità, dunque vedremo. Darò tutto e speriamo di finire nel migliore modo della stagione”.

“Una macchina buona e soprattutto che tenga per tutta la gara”. E' questo il suo desiderio per chiudere almeno (per quanto vale) “in bellezza” questo anno complicato e difficile per la Rossa.

“Domani sarà difficile per le gomme e dunque spero che riusciamo a chiudere bene la stagione. Io ci credo, come sempre ma sarà difficile”. Caro Charles, l’importante è crederci sempre, nonostante tutto.