F1 | Ferrari: Leclerc in pista senza penalità, tutto risolto

Nella serata di ieri i tecnici della Ferrari hanno dovuto violare il coprifuoco a causa del problema elettrico che ha bloccato ai box Charles Leclerc per tutta la sessione FP2. L’anomalia alla power unit si è verificata al momento dell’accensione, con del fumo poco rassicurante apparso dal retrotreno della monoposto del monegasco per un problema a un cablaggio.

“Abbiamo cambiato tutto il possibile per provare a tornare in pista – ha commentato Leclerc – ma è emerso che il tipo di intervento richiedeva più tempo di quello a disposizione”. I tecnici della Scuderia hanno risolto il problema ieri sera, e per Charles non sarà necessario l’utilizzo di componenti nuove che avrebbero potuto portarlo in penalità.

La Ferrari SF-23 smontata ieri dopo il problema elettrico che ha vietato a Leclerc di girare in FP2 Photo by: Giorgio Piola

“L’unico problema sono i chilometri persi – ha spiegato Leclerc – la FP2 è il momento in cui prepariamo la nostra gara, quindi per me domenica ci saranno meno riferimenti del solito. Dopo la FP1 avevamo apportato alcune modifiche alla monoposto che però non siamo riusciti a provare; quindi, ripartiremo dalla base che avevamo nella prima sessione di prove libere, considerando che comunque il feeling era abbastanza buono”.

Nella serata di ieri era dato per scontato l’arrivo della pioggia, ma stamane è ancora il sole a sovrastare il circuito di Silverstone e la percentuale di precipitazioni durante l’ora di qualifica è scesa al 20%.

Leclerc non aveva comunque espresso timori davanti alla possibilità di una sessione di qualifica bagnata, condizioni che lo hanno visto in difficoltà la scorsa settimana a Spielberg. “Nelle ultime gare ho faticato quando le condizioni sono state di umido – ha confermato Charles – diciamo miste. Ma ci ho lavorato parecchio, e sono fiducioso che qualora dovessero ripresentarsi andrà meglio”.

Charles Leclerc sorridente con Lewis Hamilton a Silverstone Photo by: Motorsport Images

Leclerc si è confermato ottimista in vista delle qualifiche, ma restano ancora dei dubbi sul passo gara. “Sul giro veloce siamo molto competitivi – ha ribadito – ma nei long-run abbiamo faticato di più. Il ritmo che Carlos ha mostrato nelle FP2 è abbastanza rappresentativo, ed è lì che dobbiamo lavorare. Sappiamo che la sfida principale sarà il degrado delle gomme, ma sono fiducioso che riusciremo a fare un buon lavoro”.