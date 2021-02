Ferrari: Leclerc e Sainz con le slick da 18 a Jerez

E' tornato in pista Charles Leclerc a Jerez per iniziare la seconda giornata di test Pirelli con la Ferrari SF90 che monta le gomme da 18 pollici, mentre Carlos Sainz, dopo aver apprezzato le qualità della SF71H a Fiorano, potrà farsi un’idea anche della SF90 nel pomeriggio.

La SF90 è in versione “mule car”, vale a dire con le sospensioni adattate alle esigenze delle gomme ribassate e con un carico aerodinamico ridotto in linea con le aspettative 2022, per essere il più aderente possibile alle regole del prossimo anno.

Leclerc e Sainz oggi sono stati chiamati a proseguire il programma di lavoro della Casa della Bicocca con gli pneumatici slick, mentre domani lo spagnolo completerà il lavoro con le rain domani.

Stando alle indiscrezioni la SF90 ha già una livrea 2021 che comprende anche i due nuovi sponsor che sono stati ufficializzati ieri dalla Scuderia: parliamo di Richard Mille che prende il posto dell’altro orologiaio Hublot e la birra Estrella Galizia, uno sponsor iberico che ha deciso di seguire Carlos Sainz.

La Ferrari domani completerà il suo impegno sulle gomme ribassate, lasciando campo libero agli altri nove team che alterneranno sedute di sviluppo in sessioni che seguiranno i GP o in giornate specifiche secondo un calendario che deve ancora essere ufficializzato da Pirelli.

La Scuderia, invece, presenterà la squadra venerdì 26, mentre per vedere la monoposto bisognerà attendere il 10 marzo, prima del filming day e i test in Bahrain.