F1 | Ferrari: Leclerc di nuovo positivo al COVID nel rientro da Abu Dhabi

La notizia è diventata pubblica per la diffusione di un tweet della Ferrari: Charles Leclerc è risultato positivo al COVID 19 dopo il tampone a cui si è sottoposto rientrando in Europa da Abu Dhabi.

Il monegasco, dopo aver partecipato domenica al GP conclusivo della stagione 2021 a Yas Marina, ha guidato la mule car del Cavallino nella prima delle due giornate di test che sono state dedicate allo sviluppo delle gomme da 18 pollici. Charles ha svolto regolarmente il suo programma di lavoro, senza mostrare i sintomi del virus.

E' stato al rientro in Europa che il controllo a cui Leclerc si è sottoposto ha manifestato la positività al coronavirus per cui rispettando i protolli sanitari predisposti dalla FIA e dalla Ferrari si è messo in auto isolamento a casa.

Le condizioni di Charles non sono minimamente preoccupanti, visto che mostra sintomi molto lievi. Colpisce il fatto che il monegasco sia regolarmente vaccinato e già recidivo al virus: l'anno scorso aveva contratto il COVID-19 nel mese di gennaio, uscendone rapidamente guarito.