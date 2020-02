Ferrari: le donne della Scuderia al lancio della SF1000

È quasi tutto pronto a Reggio Emilia dove ci sarà il lancio della SF1000 della Ferrari. Il sipario del Teatro Municipale Romolo Valli si aprirà alle 18.30 per svelare la vettura che Sebastian Vettel e Charles Leclerc guideranno nel campionato 2020.

Quello nella città del Tricolore non sarà solo il lancio di una nuova monoposto, ma l'occasione per il marchio del Cavallino di lanciare alcuni segnali nel mondo. Non solo sportivi, ma anche sociali: i vertici della Scuderia hanno invitato i "vecchi saggi" della Reparto Corse, ma soprattutto merita una citazione importante il fatto che in platea ci saranno tutte le donne della Gestione Sportiva.

Un segno di grande attenzione nel superamento delle questioni di genere che sono tornate d'attualità con le feroci polemiche del Festival di Sanremo.

Autografi e maxischermo

Prima dell’evento in teatro, dalle 17.15 alle 17.45, Mattia Binotto e i due piloti saranno nella piazza Martiri del 7 luglio, antistante il Teatro Valli, per incontrare tifosi e appassionati del Cavallino Rampante.

In città è stato anche previsto un maxischermo situato in piazza Camillo Prampolini che permetterà a chi lo desidera di seguire l’evento live.

La presentazione in tv

Sul territorio italiano la presentazione sarà trasmessa in tv da Rai 2 e Sky Sport F1 HD e dalla nostra Motorsport.Tv sul nostro sito.

Oltre che in tv, l’evento di lancio sarà visibile anche sul sito della Scuderia Ferrari https://singleseater.ferrari.com, sui canali Facebook https://www.facebook.com/ScuderiaFerrari e Instagram (solo 15 minuti) https://www.instagram.com/scuderiaferrari/.

La diretta sarà anche visibile al Museo Ferrari di Maranello, nei Ferrari store di Maranello, Milano, Roma e alla Mabic biblioteca, sempre a Maranello.

Esposte due SF90 e una Stradale

Davanti al teatro Valli, illuminato di rosso per l’occasione, a fare gli onori di casa saranno la monoposto SF90 della scorsa stagione e il suo alter ego, la SF90 Stradale, la prima vettura ibrida di nuova generazione realizzata dalla Casa di Maranello.