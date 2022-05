F1 | Ferrari: l'ala carica è stata limata per le qualifiche La Scuderia si è presentata in pista a Miami con una base di lavoro che l'ha resa competitiva fin dai primi giri delle prove libere, ma anziché puntare sull'ala posteriore scarica che era stata pensata proprio per i rettilinei della Florida, ha deciso di scommettere sulla versione a cucchiaio per preservare l'usura delle gomme. La Red Bull, invece, punterà sulla differenza di velocità a favore delle RB18. Chi avrà ragione in gara?