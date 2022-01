F1 | Ferrari: l'airbox torna a essere triangolare sulla 674

La Ferrari 674 che si vedrà nella presentazione streaming del 17 febbraio avrà un airbox diverso da quello della SF21.

Stando alle indiscrezioni filtrate da Maranello, la rossa a effetto suolo avrà nuovamente una presa dinamica di forma triangolare, rinunciando alle due piccole “orecchie” che si vedevano sulla vettura dello scorso anno, facendo a meno anche delle due paratie verticali non più concesse dalle nuove norme.

Dettaglio dell' airbox della Ferrari SF21 con le orecchie Photo by: Giorgio Piola

Se queste informazioni saranno confermate è facile prevedere un ritorno a una soluzione che si era già vista due anni fa sulla SF1000 (speriamo bene…) con uno spigolo più evidente nella parte superiore, mentre resterà la presa d’aria dietro ai due supporti dell’airscope.

La sensazione è che la disposizione dei radiatori per il raffreddamento della power unit potrebbe essere diversa rispetto allo scorso anno: i cambiamenti sono dettati dalla presenza dei due tunnel Venturi che occupano la parte inferiore delle fiancate, costringendo i progettisti a collocare le masse radianti in modo diverso da come ci eravamo abituati a vedere recentemente.

La Ferrari sembra aver voluto ripulire i flussi nella parte alta del cofano motore per migliorare l’efficienza dalla nuova ala posteriore. Nel disegno di Giorgio Piola proponiamo anche quella che dovrebbe essere la tonalità del rosso della livrea, certamente più scura di quella della SF21.