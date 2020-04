Ferrari: la SF1000 debutterà con il motore 065 Evo 2

La Ferrari, quando la stagione 2020 potrà prendere l’avvio senza gli impedimenti dovuti alla pandemia del Coronavirus, schiererà una SF1000 rivista rispetto alla monoposto che la Scuderia aveva portato in Australia per il debutto di metà marzo che non c’è stato.

La squadra del Cavallino, infatti, sulla Rossa che sarà modificata anche nell’aerodinamica, avrebbe deciso di disputare il primo Gran Premio che verrà effettivamente messo in calendario con il motore 065/2.

L’unità 1, a quanto pare, non correrà mai. La power unit utilizzata nei test invernali di Barcellona era diversa da quella che avrebbe dovuto fare la sua prima uscita a Melbourne. Con il tecnico McLaren che è risultato infetto prima delle prove libere del venerdì, decretando il rinvio della gara agli antipodi, non c’è stata nemmeno una messa in moto dello 065/1.

A Maranello il Reparto Corse è chiuso per il periodo di shutdown imposto dalla FIA visto che lo stop obbligatorio è stato esteso anche ai motoristi, ma l’azienda del Cavallino era comunque ferma per i decreti governativi sul COVID-19.

Quando sarà autorizzata la riapertura degli impianti, toccherà al motore Ferrari evoluto andare a effettuare le prove al banco per meritare l’omologazione ed essere magari utilizzato nel GP d’Austria in programma il 7 luglio.

Stando alle indiscrezioni che filtrano dal reparto curato da Gualtieri e Zimmermann il nuovo 6 cilindri dovrebbe disporre di una testa più “calda” in grado di sfruttare una pressione in camera di combustione più elevata, tale da garantire una ventina di cavalli in più, recuperando ampiamente quella potenza che era stata persa alla fine dello scorso anno a seguito dei controlli dei commissari FIA.

Che Ferrari vedremo in estate? È difficile dirlo perché l’attività adesso è bloccata, ma è facile prevedere che si schieri una Rossa molto diversa da quella che abbiamo visto finora, sempre che ci sia il modo di effettuare i necessari long run per la delibera della power unit che ha l’ambizione di riprendersi la leadership in materia di propulsori.